EA Sports FC 24 Çıkış Tarihi Sızdırıldı!

Günümüzün en ünlü oyun geliştirici şirketlerinden biri olan Electronic Arts geçtiğimiz yıl FIFA lisansını anlaşmasından geri çekilerek kendi markası ile yola devam edeceğini açıklamıştı. Bu seneki oyun FIFA 24 adıyla değil, EA Sports FC adı ile piyasaya çıkacak.

FIFA ile yollarını ayıran şirket çıkaracağı yeni oyun için oldukça fazla üstünde çalışmakta. Bunun yanında çıkaracakları yeni oyunun gerçekçiliğine oldukça önem vereceklerini belirten şirket günümüz futbolun kurallarını birebir uygulamak istemekte.

EA Sports FC, EA’in yürürlükte olan başka lisans anlaşmaları olduğu için aynı veya benzer oyuncu, takım ve stadyum kadrosuna sahip olacak.

Son olarak EA Sports FC 24 oyunun çıkış tarihine gelecek olursak sızıntılara göre 29 Eylül 2023 tarihi belirtilmekte.