EA Sports FC 24 Fiyatı Sızdırıldı!

Günümüzün en ünlü oyun geliştirici şirketlerinden biri olan Electronic Arts geçtiğimiz yıl FIFA lisansını anlaşmasından geri çekilerek kendi markası ile yola devam edeceğini açıklamıştı. Bugünkü yazımızda sizlere EA Sports FC 24 sızdırılan fiyatı hakkında bilgi vereceğiz.

FIFA ile yollarını ayıran şirket çıkaracağı yeni oyun için oldukça fazla üstünde çalışmakta. Bunun yanında çıkaracakları yeni oyunun gerçekçiliğine oldukça önem vereceklerini belirten şirket günümüz futbolun kurallarını birebir uygulamak istemekte.,

Bunun yanında taraftar dinamiğini de önem verecek olan şirket hem taraftar hem de stadyum konusunda sanki gerçek bir maç izliyormuş havası vermeyi istediklerini belirtti.

Son olarak en çok merak edilen konu ise çıkacak olan oyunun fiyatı EA Sports FC 24 oyunun fiyatı sızıntılara göre şu şekilde;

PC Platformu – 70 Dolar – (1824 TL)

Ultimate sürüm – 100 Dolar – (2.606 TL)

PS4 / XOne: 70 Dolar – (1824 TL)

PS5 / XSX/S: 80 Dolar – (2084 TL)

Ultimate Edition 110 Dolar – (2.606 TL)

Yukarıda ki belirttiğimiz fiyatlar gerçek fiyatlar değildir, tahmini fiyatlar olduğunu belirtmek isteriz.