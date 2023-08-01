EA SPORTS FC 24 Kariyer Modu Fragmanı Yayınlandı!

Günümüzün en ünlü oyun geliştirici şirketlerinden biri olan Electronic Arts geçtiğimiz yıl FIFA lisansını anlaşmasından geri çekilerek kendi markası ile yola devam edeceğini açıklamıştı. Bugünkü yazımızda sizlere EA Sports FC 24 kariyer modu tanıtım fragmanına göz atacağız.

Özellikle futbol oyunlarının en çok oynanan modlarından bir tanesi kariyer modu olarak bilinmekte. Yeni çıkacak olan FC 24’te ise en çok merak edilen mod buydu gelin hep beraber bu kariyer modunda bizleri neler bekliyor bir bakalım.

İlk olarak Taktik Vizyon’ sayesinde takımınızın istediğiniz oyun stili ile takımınızı yönetebileceksiniz, bunun yanında 7 farklı taktiksel seçim yapabileceksiniz. Taktikler ve Oyuncu Talimatı ön ayarlarından bu özelliği kullanabilirsiniz.

Bunun yanında kariyer modun da teknik ekibinizden tutun her asistanınız çok olmak zorunda bu sizin oyun taktiğinizi oldukça etkileyeceksiniz.

Son olarak EA Sports FC 24 PC Platformunda 70 Dolar – (1824 TL) gibi bir fiyata satışa çıkacak. Çıkış tarihi ise 29 Eylül 2023 tarihi olarak belirtilmekte.