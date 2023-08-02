EA Sports FC 24 Kariyer Modunda Ballon d’Or Töreni Olacak!

Günümüzün en ünlü oyun geliştirici şirketlerinden biri olan Electronic Arts geçtiğimiz yıl FIFA lisansını anlaşmasından geri çekilerek kendi markası ile yola devam edeceğini açıklamıştı. Bugünkü yazımızda sizlere EA Sports FC 24 kariyer modun da bulunacak bazı özellikleri anlatacağız.

Günümüzün en sevilen spor oyunlarından biri olan futbol dünyada en çok sevilen ve takip edilen bir spor dalıdır. FC 24 kariyer moduna bir ilk getirerek günümüz futbol dünyasının en büyük ödüllerinden biri olan Ballon d’Or törenini oyuna uyarlayacaklarını açıkladılar.

Şirket kariyer modunu tasarlarken gerçeğe en yakın şekilde tasarlayacaklarını açıklamıştı, bunun üstüne Ballon d’Or törenini getirmeleri oldukça heyecan verici bir durum yarattı.

Bu sayede kariyer modunu oynarken yönettiğiniz karakter ile futbol dünyasının en prestijli ödülü olan Ballon d’Or ödülünü kazanma şansınızı elde edebilirsiniz.