EA Sports FC 24 Tanıtım Fragmanı Yayınlandı!

Günümüzün en ünlü oyun geliştirici şirketlerinden biri olan Electronic Arts geçtiğimiz yıl FIFA lisansını anlaşmasından geri çekilerek kendi markası ile yola devam edeceğini açıklamıştı. Bugünkü yazımızda sizlere EA Sports FC 24 tanıtım fragmanına göz atacağız.

FIFA ile yollarını ayıran şirket çıkaracağı yeni oyun için oldukça fazla üstünde çalışmakta. Bunun yanında çıkaracakları yeni oyunun gerçekçiliğine oldukça önem vereceklerini belirten şirket günümüz futbolun kurallarını birebir uygulamak istemekte.

Bunun yanında grafikleri konusunda meraklanan oyuncular yayınlanan fragman ile birlikte düşüncelerini gidermiş olacak.

Son olarak EA Sports FC 24 PC Platformunda 70 Dolar – (1824 TL) gibi bir fiyata satışa çıkacak. Çıkış tarihi ise 29 Eylül 2023 tarihi olarak belirtilmekte.