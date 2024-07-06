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Oyun sektörünün devlerinden Electronic Arts bilindiği üzere FIFA ile anlaşmasını yenilemedi ve FIFA’nın yerini EA Sports FC aldı. Bu dönüşüm üzerine gelen ilk oyun geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen EA Sports FC 24 oldu. Geçtiğimiz yıl alanında lider olan bu yapımın bu yıl ki versiyonu da heyecanla beklenmekteydi ve nihayetinde EA Sports FC 25 fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar…

EA Sports FC 25 Fiyatı ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

Oyun sektöründe sızıntıları ile bilinen billbil-kun, heyecanla beklenen EA Sports FC 25 oyunu hakkında bilgiler paylaştı. Billbil-kun EA Sports FC 25’in fiyatını, ne zaman piyasaya çıkacağını ve logosunu oyun severlere duyurdu. Electronic Arts’ın önümüzdeki hafta resmi tanıtımı yapması bekleniyor.

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Geçtiğimiz sene FIFA’nın yerini alan EA Sports FC 24 oyununun bu yıl yeni versiyonu piyasaya sürülecek. EA Sports FC 25 çalışmaları içerisinde olan stüdyo, önümüzdeki hafta resmi tanıtımı yapacak ancak gelen sızıntılarla oyun dünyası merak edilen detaylara ulaştı. Öncelikle oyunun logosunun aşağıdaki gibi olacağı söylenmekte.

EA Sports FC 25 Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

Billbil-kun’dan gelen bilgilere göre EA Sports FC 25 27 Eylül 2024 tarihinde oyuncuyla buluşacak. Bu haber spor oyunu severleri heyecanlandırsa da oyunun fiyatı üzücü oldu. Gelen duyumlara göre EA Sports FC 25 standart sürüm fiyatı yaklaşık 70 dolar seviyesinden satışa çıkacak. 20 Eylül’den itibaren erişilebilecek olan versiyonun fiyatı ise yaklaşık 100 dolar seviyesinden satışa çıkacak.

EA Sports FC 25 oyununu satın almadan evvel deneyimlemek isteyenler için ise erken erişim döneminde EA Play 10 saatlik bir deneme süresi sunuyor. Böylelikle oyunu önce deneyip sonra satın alabilirsiniz. EA Sports FC 25, FIFA severlerin oldukça beğeneceği bir yapım olarak oyuncuya sunulacak. Burada ki en üzücü kısım ise oyunun fiyatı.

Oyun fiyatına büyük bir zam geldi; yaklaşık yüzde 103 oranında. Bu kapsamda oyunun standart versiyonu 1425 TL seviyesinden 2.900 TL seviyesine yükseldi. Ultimate fiyatına baktığımızda ise yüzde 100 oranında bir zam olduğu görünmekte. EA Sports FC 24 ultimate versiyon fiyatı 2 bin TL seviyesinden 4 bin TL’ye çıktı. Bu fiyatlar oyun severleri son derece üzdü.

Hangi Platformlarda Oynanabilecek?

Ortaya çıkan sızıntılara göre oyun en az PlayStation 4 için gelecek. Bu demek oluyor ki EA Sports FC 25 Xbox One platformunda da yayınlanacak. Kısacası oyunun PS4, PS5, Xbox Series X / S, Xbox One ve PC platformları için piyasaya sürülmesi beklenmekte.