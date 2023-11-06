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EA Sports WRC Çıkış Yaptı!

EA Sports WRC'i PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında 850 TL'ye satın alabilirsiniz. Bunun yanında Steam ve Epic Games mağazalarında da satışa sunulmakta.

Mustafa

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EA Sports WRC

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Günümüzün en ünlü video oyun geliştiricilerinden biri olan EA yeni oyunu EA Sports WRC’i piyasaya sürdü. İlk kez Dünya Ralli Şampiyonası lisansı kullanılarak geliştirilen oyun yarış oyunu oldukça merak edilen oyunlar arasındaydı.

EA Sports WRC oyunculara gerçekteki Ralli Yarışlarını aratmayacak şekilde tasarlanarak piyasaya sürüldü. Özellikle oynanış bakımından oldukça keyifli ve bir haylide zor olan oyun kullanıcılarından oldukça olumlu puan almayı başardı.

EA Sports WRC Sistem Gereksinimleri

Minimum

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X Intel i5 9600K
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 Radeon RX Vega 56
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 95 GB kullanılabilir alan

Önerilen

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X intel i5 10600K
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia RTX 2070 Radeon RX 5700 XT
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 95 GB kullanılabilir alan

Son olarak EA Sports WRC’i PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında 850 TL’ye satın alabilirsiniz. Bunun yanında Steam ve Epic Games mağazalarında da satışa sunulmakta.

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Mustafa
Mustafa
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