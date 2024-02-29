EA’da Büyük İşten Çıkarma Yaşanıyor!

Son yıllarda oyun endüstrisinde yaşanan işten çıkarmalar arttı. Özellikle 2022 yılında büyük işten çıkarmalara başlanmıştı ve 2023 – 2024 yıllarında da artarak devam etti. Oyun geliştirici ve yayıncısı, sektörün önce gelen şirketlerinden biri olan EA da bu işten çıkarama furyasına ne yazık ki katılmış oldu. Son yapılan yönetim kurulunda alınan kararla yeniden yapılan sürecine giren EA’da büyük işten çıkarma yaşanıyor. Bununla birlikte şirket bazı oyunların da iptaline karar verdi.

Yeniden Yapılanma Sürecine Giren EA’da Büyük İşten Çıkarma!

Oyun endüstrisinde geçtiğimiz yıl yaklaşık 11 bin kadar çalışan işten çıkarılmıştı. 2024 yılının başından bu yana ise toplam işten çıkarmalar 8 bin civarında işten çıkarma gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde Sony’nin PlayStation bölümünden 900 kişinin işine son verdiğini sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise bir kötü haber de EA’dan geldi.

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Üst düzey kalite oyunları ile bilinen Electronic Arts (EA), pek çok sevilen oyunun arkasındaki isimlerden biridir. Örneğin Batterfield serisi, Need For Speed, FIFA gibi oyunların geliştirici stüdyosu Electronic Arts’tır. Bu büyük şirket şimdi bir işten çıkarma haberi ile gündeme. Yapılan açıklamaya göre EA 700’e yakın kişinin işine son verecek. Toplam çalışanı 13 bin 400’ü aşkın olan şirket, bu işten çıkarmanın yanı sıra bazı oyunların da iptaline karar verdi.

Oyun endüstrisinin en büyük şirketlerinden biri olan EA, geçtiğimiz günlerde yaptığı yönetim kurulu toplantısında bazı strateji değişikliklerine karar verdi. Yönetim kurulu kararlarına göre şirket, uzun vadeli büyüme ve hissedar getirili ilerleme şeklinde yoluna devam edecek. Kurul kararları kapsamında yeniden yapılanma sürecine giren EA’da ofis alanı küçültülecek ve personel sayısı azaltılacak.

Bahse konu ofis alanı daraltma ve personel sayısının azaltılması ile maliyetlerin azaltılması hedeflenmekte. Bu kapsamda, normalde 125 milyon dolar ile 165 milyon dolar arasındaki maliyette azalma gerçekleşecek; işten çıkarma sonucunda 40 ile 55 milyon dolarlık bir kazanç hedeflenirken; ofis küçültme hamlesi ile de 50 – 65 milyon dolarlık bir kazanç sağlanması hedeflenmekte. Bunlarla birlikte bazı lisans taahhütleri kapsamında da 35 milyon dolar ile 45 milyon dolar arasında bir kar sağlanacağı belirtilmekte. EA yeniden yapılanma sürecinin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması beklenmekte.

İptal Edilen EA Oyunları ve Kapatılan Oyun Stüdyoları!

Yeniden yapılanma sürecinde radikal kararlar alan EA, yukarıda bahsettiklerimizin yanı sıra bazı oyunların da iptal edilmesine karar verdi. Bu karar elbette ilgili oyunları sevenler için üzücü bir gelişme oldu ancak şirketin kararları bu gönde gerçekleşti.

EA iptal edilen oyunlar arasına ilk olarak Star Wars FPS oyununu sayabiliriz. Bahse konu oyun iptal edilirken, Star Wars FPS için çalışanların da Apex Legends, Iron Man, Black Panther ve Star Wars: Jedi projelerine geçecekleri deklare edildi.

Oyun iptalinin yanı sıra EA, bir de stüdyo kapatma kararı aldı. Popüler oyun Battlefield’ın tek oyunculu modundan sorumlu olan geliştirici stüdyo Ridgeline’nin de kapatılmasına karar verildi. Ridgeline’in kapatılmasının ardından söz konusu oyunun geliştirilmesi Criterion tarafında gerçekleştirilecek. Criterion, en sevilen oyunlardan olan Burnout ve Need for Speed serilerinin geliştiricisi olarak bilinmekte.