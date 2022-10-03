Edifier S1000W Kablosuz Hi-Fi Hoparlörü Satışa Çıktı

Edifier, en yeni kablosuz hoparlörü S1000W’yi tanıttı. Cihaz, oldukça uygun fiyatlarla WiFi, Bluetooth 5.0, OPT, COX ve AUX bağlantısını destekliyor. Edifier S1000W, alüminyum bas sürücülerine ve yüksek çözünürlüklü ses sağlayan titanyum tweeter’a sahip. Kablosuz hoparlör, evin her yerine kesintisiz ses sağlamak için diğer ünitelerle de eşleşebiliyor.

Edifier S1000W, bir PC yan form faktörü ile birlikte geliyor ve bas ve tweeter bölmelerinden 120W’a kadar ses gücü sağlıyor. Titanyum tweeter ünitesi, plastik tweeterlara kıyasla çarpıcı dağılım, pürüzsüz yanıt hızı ve üstün hassasiyet sağlıyor.

Ünitenin maksimum gürültü seviyesi 45-40.000 Hz frekans tepkisi ile 25dB. S1000W, Apple AirPlay 2 ve TIDAL Connect’in yanı sıra Alexa (üçüncü taraf bir uygulama aracılığıyla erişilir) ile uyumlu.

Edifier akıllı bir hoparlör olarak tasarlanmamış ve bu nedenle sesli asistan desteği yok. Gizliliğe değer veren ve sesli asistanın rahatlığını feda edebilecek kişilere hitap etmek için tasarlanmış. Edifier S1000W’nin 449,99 $’lık bir başlangıç ​​fiyatı var.

Genel olarak, Edifier S1000W hoparlörü, markanın mükemmel ses kalitesi ve uygun fiyat için sarsılmaz bir tutkuyu birleştirme konusundaki amansız vizyonunu yansıtıyor. Edifier’ın büyüyen birinci sınıf ses cihazları koleksiyonuna bir başka güzel ek olarak piyasada yerini alıyor.