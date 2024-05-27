Efsane Oyun FIFA Geliştiricisi 2K Oluyor, İşte Detaylar!

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EA tarafından geliştirilen FIFA serisi artık başka bir oyun stüdyosu tarafından geliştirilebilir. Son çıkan haberlere göre efsane oyun FIFA geliştiricisi 2K olabilir. Bilindiği üzere Electronic Arts FIFA ile anlaşma yenilemedi ve seriye “FC” adı ile devam etti. Efsane seri şimdi 2K’nın ellerine geçmiş olabilir. İşte konu hakkındaki sızıntılar…

Efsane Oyun FIFA Geliştiricisi 2K Oluyor

Bir oyun perakendecisi tarafından ortaya atılan bilgilere göre FIFA ve 2K arasında yeni bir birliktelik doğuyor. FIFA geliştiricisi olan EA bilindiği üzere lisans yenilemesi yapmadı ve seriye FC ismi ile devam etti. Oyun şirketi Electronic Arts bu efsane seriyi lisanssız olarak sürdüreceğini daha evvel deklare etmişti. Ancak son gelen haberlere göre işler değişti.

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Bu yılın ilk aylarında 2K ve FIFA’nın birtakım görüşmeler yaptığı duyulmuştu. Insider Gaming de bu konuda lisanslı bir FIFA oyunu için FIFA ile 2K’nın ortaklık planladığını söylemişti. Şimdi üzerine bir de bu haber geldi ve görüldüğü üzere hepsi birbiriyle uyumlu. Yani henüz resmi bir açıklama olmasa da FIFA seris 2K tarafından devam ettirilecek gibi duruyor.

Sızıntıyı ortaya atan oyun perakendecisi X platformundan paylaşım yaptı. Bahse konu bildirimde: “2K, bir sonraki FIFA video oyununu oluşturmak için FIFA’dan resmi lisansı aldı! Ortaklık onaylandı ve 2K yeni bir futbol oyunu serisi geliştirecek. FIFA 2K25, bu yıl, tam FIFA Dünya Kupası 2K26 zamanında çıkacak! FIFA 2K25’e hazır olun!” sözleri yer almakta. İlgili X paylaşımı ise şu şekilde:

2K has secured the official license from FIFA to create the next FIFA video game!



The partnership is confirmed, and 2K will be developing a new football game series.



👀✨ FIFA 2K25 is set to launch this year, just in time for the FIFA World Cup 2K26!



Get ready for FIFA 2K25!… pic.twitter.com/3jsu2XQu2a — MohPlay Inc🎮🎮 (@mohplay_inc_) May 24, 2024

FIFA’nın yeni geliştiricisinin 2K olacağına ilişkin haberin yanı sıra bir de 2K’nın FIFA ilk oyunu FIFA 2K25’in 2024 yılında piyasaya sürüleceği bilgisi yer alıyor. 2K bu kadar sürede nasıl oyunu geliştirecek bilinmez ama söylentiler bu yönde. Oyun bu yıl çıkar mı çıkmaz mı şua an bilinmez ancak EA yapımı FC futbol serisine yeni bir rakip gelecek olması oyun severleri heyecanlandırdı. Bu kapsamda rakip olarak Konami’nin eFootball serisi vardı; şimdi rakip çoğalıyor ki bu oldukça heyecan verici bir gelişme.

Futbol Oyunları Arasında Rekabet Kızışıyor

Uzun zamandır futbol oyunu kategorisinde tabiri caizse tekelleşen FC’ye yeni rakip FIFA olacak. EA’nın kısa zaman önce çıkan EA Sports FC 24 oyunu, piyasaya sürüldüğü ilk hafta 11,3 milyon oyuncuya ulaştı. FIFA’nın geçtiğimiz yıl aynı dönemde ulaştığı oyuncu sayısı ise 10,3 milyondu. EA FIFA’nın lisansını almasa da FC ile büyük bir başarı elde etti.

2K ve FIFA arasındaki anlaşma neticesinde artı büyük bir rekabet başlıyor denilebilir. 2K, FIFA 2K25’i piyasaya sürdüğünde oyun dünyasında heyecanlı bir dönem yaşanması bekleniyor ve futbol oyunu tutkunları bu konuda oldukça heyecanlı. Dünya çapında en prestijli iki oyun şirketinin futbol oyunu kapışması hevesle bekleniyor.