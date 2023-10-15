2011 yılında piyasaya sürülen tam adıyla The Elder Scrolls V: Skyrim ya da genel çoğunluğun tabiriyle kısaca Skyrim, aradan yıllar geçmesine rağmen popülaritesini koruyor. Halen önemli bir oyuncu kitlesine sahip olan efsane oyun Skyrim Steam’de indirime girdi. Tam yüzde 80 oranındaki indirim ile 349 liradan 69,80 liraya düşen oyunun fiyatı oyuncular için cazip hale geldi. Oyunu almak isteyenler ellerini çabuk tutmalı, zira indirimin son geçerlilik tarihi 20 Ekim.

Efsane Oyun Skyrim Steam’de İndirime Girdi, 70 Liranın Altına Düştü!

Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen ve yine Bethesda Softworks tarafından; Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 3, Xbox X ve S Serisi, Xbox 360 ile PC için yayınlanan oyun bugüne kadar milyonlarca gamer tarafından oynandı. Stream üzerinden 150 bine yakın değerlendirme alan oyunun değerlendirmeleri de “çok olumlu” ve “son derece olumlu” seviyesinde kümelenmiş durumda. Bu da yapımın ne kadar kaliteli olduğunu gözler önüne seriyor.

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Skyrim Oyuncu Yorumları

The Elder Scrolls serisinin oyunlarından aksiyon RPG açık dünya nişancı dövüş oyunu Skyrim ve oyunun indirme girmesi ile ilgili olarak bazı oyuncuların yorumlarına da göz atmak gerekirse:

“Birkaç mod ile başlar onlarca mod ile devam eder. Mod kurulumları biraz zor ama güzel oyun.”

“Mod olayı bağımlılıktır. 3-5 grafik modu, ne kadar bulabilirseniz o kadar quest modu, yüzlerce weapon-armor modu kurup devam edin. Daha derine inmeyin, geri çıkamazsınız.”

“Oyun mekanikleri çok eski kalıyor artık. Önceden efsane bir yapımdı, doğru. Ama artık eski zevki vermesi mümkün değil. Düşük bütçe ile iyi bir RPG oynamak isteyenlere ise bir şey söyleyemem, olabilir tabi.”

“Modlar ile daha da efsaneleşen bir yapım… Bu sayede güncelliğini ve kalitesini koruyor. Ben hala zevkle oynuyorum. Oyunu almayı düşünenler için kesinlikle tavsiye ederim.”

“Starfield mi Skyrim mi diye düşünüp duruyordum, ikisinden birini alacaktım. Bu indirim haberinden sonra Skyrim de karar kıldım, hadi bakalım pişman olmam umarım.”

“Tamam güzel indirim haberi ama bu oyunun 6’sı ne zaman çıkacak artık, beklemekten sıkıldık kaç yıl oldu. Şu mod işini bırakın da Skyrim 6’yı çıkarın.”

“Modsuz tavsiye etmem açıkçası. Ama modlarla keyifli hale geliyor. Tabi biraz mod kurulumları zorluyor, bunu göze alan için hayırlı olsun.”