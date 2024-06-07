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Dünya çapında muhteşem bir popülaritesi olan Tetris, özellikle çocukluğunu 1990’lı yıllarda geçirmiş olanların çok yakından bildiği bir oyun olmakla birlikte büyük de bir öneme sahip. Hemen herkesin en az bir kere oynamış olduğu efsane oyun Tetris 40. yılında yeni güncellemelerle geliyor. İşte ayrıntılar…

Efsane Oyun Tetris 40. Yılında Yeni Güncellemelerle Geliyor

Yalnızca bir oyun olmaktan öte Tetris; bir dönemin kültürel fenomeni, bir neslin bağımlılığı ve nostaljik değeriyle pek çok kişi için büyük anlam ifade etmekte. Bu yıl 40. yaşını kutlayan Tetris, iki mobil oyun güncellemesi ile sevenlerine sürpriz yaptı. Bu kapsamda The Tetris Company ve playStudios Tetris yeni güncelleme yayınlamanın yanı sıra bir de yeni bir Tetris oyununu piyasaya sürdü.

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Tetris 1984 yılında Rus Programcı Alexey Pajitnov tarafından geliştirilmiş olup fenomen bir oyun haline gelmiştir. Tetris; dört kareden meydana gelen geometrik şekillerden yani tetrominodan oluşmaktadır. Bahse konu geometrik yapılar dikdörtgen bir alana yukarıdan teker teker düşmektedir. Oyuncunun görevi ise bu şekilleri, söz konusu dikdörtgen alan dolmadan “düzgün” bir şekilde yerleştirmektir.

Geliştirici oyun stüdyosu playSTUDIOS da oyunun temel oynanışına müdahale etmeden Tetris’i yenilemekte ve çağımızın oyun severlerine tanıtmaktadır. Bu kapsamda playSTUDIOS 2023 yılından bu yana oyunun mobil haklarının yönetimini gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda stüdyo, Tetris Block Puzzle’ı piyasaya çıkarmış olup bulmaca severlere sunmuştur.

Tetris Oyuncularına Özel Hediyeler

Hem Android hem de iOS cihazlarda oynanabilen Tetris Block Puzzle, Tetris’in temel mantığını değiştirmedi ancak dönem dönem yeni modlar ile genişletildi. Tetris’in yeni hali de oldukça sevildi ve pek çok kişi tarafından oynanmakta. 40. yılına özel olarak yapılan güncelleme ile de Tetris’e çeşitli ses efektleri ve animasyonlar eklendi. Bunların yanı sıra yeni oyun modları da oyuna eklendi ve bu kapsamda macera modu ve maraton modu erişilebilir hale geldi.

Tetris’in yeni yaşına özel yapılan güncellemelerin odağında ise myVIP programı vasıtası ile Tetris oyuncularını ödüllendirmek yer alıyor. Bu kapsamda hem Tetris hem de Tetris Block Puzzle oyunları üzerinden oyuncular özel hediyelere sahip olabilecekler ve geliştirici ekiple tanışma fırsatı elde edebilecekler. Bunların yanı sıra eğlence kartları için kullanılabilecek puanlar da oyunculara sunulacak.