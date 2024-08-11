Toy Story animasyon filmleri özellikle çocukluk dönemi 90’lı yıllara denk gelenlerin popüler yapımlarından biri. Sonraki dönemlerde de popülaritesini yitirmeyen, animasyon sektörünün en kıymetli yapımlarından biri olan Toy Story’nin 5. filmi geliyor. Efsane animasyon serisinin yeni filmi Toy Story 5 çıkış tarihi açıklandı. İşte ayrıntılar…

Efsane Seri Toy Story’nin 5. Filmi Geliyor! Toy Story 5 Çıkış Tarihi Açıklandı!

Dünyanın en büyük animasyon yapım şirketi Pixar, Toy Story 5’i duyurdu. Resmi olarak duyurusu yapılmış olan animasyon serisi Pixar’a büyük kar sağlayan yapımlardan biri olmuştu. Şimdi serinin yeni filminin de Pixar gelirlerini artıracağı düşünülüyor. Pixar Toy Story 5 vizyona çıkış tarihini 19 Haziran 2026 olarak deklare etti.

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Toy Story 5’in çıkmasına daha uzun bir süre var ancak serinin yeni filmine ilişkin resmi bir haberin gelmesi animasyon severleri oldukça mutlu etti. Şimdilik film hakkında çok ayrıntı belli olmasa da bundan sonraki süreçte detaylar gelecektir. Toy Story 5’in haberi, hayranları tarafından uzun zamandır beklenmekteydi ve nihayet Pixar ve Disney mutlu eden haberi verdi.

Yapılan açıklamalarda göre Woody ile Buzz yeni yollar, yani maceralarla gelecekler. Bob Iger (Disney CEO’su) 2023 yılında Toy Story 5 için yeşil ışık yakıp hayranları sevindirmişti. Akabinde, D23 Etkinliği kapsamında da Iger Toy Story 5 hakkındaki bazı detayları paylaştı. Yeni gelen haberlere göre Toy Story 5, Andrew Stanton tarafından yönetilecek.

Toy Story 5 19 Haziran 2026’da Sinemalarda!

Andrew Stanton Toy Story’nin diğer filmlerinden ve animasyon dünyasının en sevilen yapımlarından Kayıp Balık Nemo, Bir Böceğin Hikayesi, Kayıp Balık Dori gibi filmlerden de hatırlayacağınız yönetmen ve senarist. Toy Story 5 de Andrew Stanton elinde çıkacak. Andrew Stanton, Toy Story 5 hakkında yaptığını açıklamada filmin oyuncakların zorlu mücadelesini konu alacağını aktardı.

Çağımızda eski nesil oyuncaklardan çok teknolojik cihazlar ön plana çıkıyor ve oyuncakların kıymeti bilinmiyor. Toy Story 5 animasyon filminde de eski nesil oyuncaklar ile yeni nesil teknolojinin mücadelesinin konu edileceği Andrew Stanton tarafından açıklandı. Bu bakımdan eğitici olacağı da düşünülmekte.

Toy Story 5’in ana kahramanları Woody ve Buzz sırasıyla Tom Hanks ve Tim Allen tarafından seslendirilmekte. Bu iki kıymetli oyuncu da sesleri ile bu popüler animasyon filminde yer alacaklar. Proje hakkında, The Tonight Show’da açıklamalarda bulunan Tim Allen, proje önüne geldiğinde önce serinin gereğinden fazla uzayacağını düşündüğünü söyledi. Senaryoyu okuduktan sonra ise bu fikrinin değiştiğini aktaran Allen, Toy Story 5’in muhteşem bir film olacağını belirtti.

Toy Story 5, 19 Haziran 2026 tarihinde izleyiciyle buluşacak. Bu animasyon filminin, pek çok çocuğu heyecanlandırmakla birlikte serinin diğer yapımlarını da izlemiş Toy Story seven yetişkinlerin de en çok izlediği animasyon filmlerinden biri olması beklenmekte.