Ana Sayfa » Oyun Efsane Seri Yeniden Canlanıyor, Dragon Age Fiyatı Yüzde 90 İndirimde! Oyun Efsane Seri Yeniden Canlanıyor, Dragon Age Fiyatı Yüzde 90 İndirimde! Emine Emre 3 Görüntüleme

Kısa bir zaman önce efsane seri Dragon Age’in yeni oyunu Dragon Age: The Veilguard’ın tanıtımı gerçekleşti. Oyun yayıncısı ve geliştiricisi; EA ve BioWare seriye yeni bir yapım daha kazandırarak bu sevilen oyunu yeniden canlandırmaya karar verdi. Yeni oyun gelmeden evvel diğer oyunların fiyatı da daha kolay erişilebilmesi bakımından düşürüldü. Steam’de Dragon Age fiyatı yüzde 90 indirimde! İşte detaylar…

Efsane Seri Yeniden Canlanıyor!

Dragon Age serisinin ilk oyunu olan Dragon Age: Origins 2009 yılında piyasaya sürüldü. Serinin ikinci oyunu olan Dragon Age 2, 2011 yılında ve üçüncü oyun olan Dragon Age: Inquisition ise 2014 yılında oyuncuyla buluştu. Serinin üç ana oyunu bu şekilde ancak her bir oyun DLC’ler ile desteklendi. Rol yapma oyunu olan Dragon Age özellikle bilim – kurgu tarzı yapımlar severlerin oldukça beğendiği bir seri oldu.

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Son oyunun piyasaya sürülmesinin ardından tam 10 yıl geçmiş ve geliştirici ve yayıncı ekip BioWare ile EA yeni bir oyun duyurusuyla gündeme geldi. Rol yapma oyununun tanınmasına büyük katkı sağlayan Dragon Age serisinin dördüncü oyunu Dragon Age: The Veilguard olarak duyuruldu. Yeni oyunun tanıtılmasının ardından serinin tüm oyunları Steam’de indirime girdi. Geliştirici ekip, yeni oyun gelmeden seriyi tanımak isteyenler ve eskiden oynayıp da yeniden hatırlamak isteyenler için fiyatı aşağı çekti.

Steam’de Dragon Age Fiyatı Yüzde 90 İndirimde!

İkonik bilim kurgu rol playing game serisi Dragon Age fiyatı 100 dolar seviyelerinden 10 dolar seviyesine indi. Serinin tüm oyunları (Dragon Age: Origins, Dragon Age 2 ve Dragon Age: Inquisition) yüzde 90’a kadar olan indirimler gördü.

Serinin diğer yapımları aslında hala ilgi çekse de teknik bakımdan oyun severler için biraz yetersiz kalıyor desek yanlış olmaz sanırım. Bu yeni oyun, Dragon Age: The Veilguard serinin eksiklerini gidererek, yeni bir soluk getirecek. Oyun piyasaya sürülmeden evvel diğer oyunları deneyimlemek isteyenler de çok cüzzi bir fiyata Dragon Age geçmişini deneyimleyebilirler. İşte Dragon Age serisi oyunlarının eski ve yeni (indirimli) fiyatları:

Oyun Adı Eski Fiyat Yeni Fiyat İndirim Oranı Dragon Age 2: Ultimate Edition 29.99 dolar 2.99 dolar 90% Dragon Age Inquisition 39.99 dolar 3.99 dolar 90% Dragon Age: Origins – Ultimate Edition 29.99 dolar 2.99 dolar 90%

Dragon Age rol yapma serisi popüler olduğu zaman aralığında bazı ülkelerde yasaklanmıştı. Örneğin serinin son oyunu Dragon Age: Inquisition; Hindistan, Pakistan ve Bangladeş’te yasaklı oyunlar arasında yer almaktaydı.