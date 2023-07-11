Efsane Tasarımlı Nothing Phone 2 Tanıtıldı!

Uzun zamandır beklenen tasarım harikası Nothing Phone 2 bugün resmen tanıtıldı. Nothing Phone 2 modelinin fiyatı da belli oldu.

Şeffaf bir görüm ile gelecek olan Nothing Phone 2 bu alanda ilk olma özelliğini taşıyor. Uzun zamandır beklenen bu model nihayet teknoloji dünyası ile buluştu. Arka tarafta yer alan LED ışıklandırmanın yetenekleri de genişletildi. En büyük LED’in ses seviyesi göstergesi, bildirim ışıklandırması ve şarj sırasında kullanılabileceği dile getirildi.

Nothing Phone 2 modeli 6,7 inç 120 Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekranla geliyor. Dış tasarımda büyük bir değişiklik yaşanmadı, ancak arka tarafındaki ışıklandırma sayısı 33’e çıktı. Bu, Phone 2’nin ayrı ayrı kontrol edilebilen 33 LED parçasına sahip olduğu anlamına geliyor.

Nothing Phone 2, ilk olarak ABD ve Avrupa pazarında raflarında yerini alacak. Nothing Phone 2 modeli 599 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

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