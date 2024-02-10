Ana Sayfa » Oyun El Konsolu Nintendo Switch 2 Çıkış Tarihi Belli Oldu, 2 Mart’ı Bekleyin! Oyun El Konsolu Nintendo Switch 2 Çıkış Tarihi Belli Oldu, 2 Mart’ı Bekleyin! Emine Emre 9 Görüntüleme

Taşınabilir oyun konsolu Nintendo Switch tüm zamanların en çok satan konsollarından biri olarak PS 4’ü ve Game Boyu bile geride bıraktı. 7 yıldır piyasadaki varlığını gün be gün artıran el konsolunun yeni nesil versiyonu olan Nintendo Switch 2’nin ne zaman çıkacağı da gündemde oldukça yer edindi ve tüm oyun severler bu anı bekledi. Sonunda beklenen oldu ve Nintendo Switch 2 çıkış tarihi belli oldu. İşte detaylar…

El Konsolu Nintendo Switch 2 Çıkış Tarihi Belli Oldu

2017 yılında piyasaya sürülen ve kullanıcı tarafından oldukça beğenilen Nintendo Switch’in yeni nesil versiyonu uzun zamandır bekleniyordu. 7 yıl boyunca kullanılan taşınabilir oyun konsolu Nintendo Switch küresel çapta toplamda 139 milyonu aşkın satış rakamıyla en çok satılan el konsollarından biri oldu. Bununla birlikte teknolojik bakımdan cihazın yenilenmesine yönelik eleştiriler de geliyordu. Bu kapsamda ise markanın yeni nesil konsolu Nintendo Switch 2 sürekli gündemde idi.

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Nintendo Switch 2’nin çıkış tarihi ile ilgili de pek çok iddia çıksa da cihazın tanıtımı hala gerçekleşmedi. Ancak şimdi, resmi olmamakla birlikte çıkış tarihle ilgili güvenilir kaynaklardan açıklama geldi. Nintendo Switch 2’nin 2 Mart’ta tanıtılacağı söyleniyor. Söz konusu güvenilir kaynağın açıklaması ise şu şekilde: “Geçen yılki Gamescom’a kadar duyduğum her şey mart ayında bir şeyler olacağına işaret ediyordu. Bu konuşmalar son birkaç hafta içinde yeniden ortaya çıktı ve Switch 2’nin Mart ayında tanıtılacağını ya da duyurulacağını gösteriyor”.

Bahse konu iddia Universo Nintendo Genel Yayın Yönetmeni Felipe Lima tarafından da doğrulandı. Lima, Switch 2 bekleyenlerine, Mart ayında tanıtımın gerçekleşeceğinden neredeyse emin oluğunu söyledi. Bununla birlikte Nintendo için oyun geliştiren yapımcı şirketlerin de Mart ayında gerçekleşecek olan büyük etkinlik için hazırlık içersinde olduğu söyleniyor. Haberler yalnızca bunlarla sınırlı değil. Tedarikçi firmaların da yeni nesil el konsolu Nintendo Switch 2 için stok siparişleri oluşturdukları söylenmekte.

Nintendo Switch 2 Türkiye’de Satışa Sunulacak mı?

Heyecanla beklenen Nintendo Switch 2’nin tanıtım tarihi ile alakalı henüz şirketten gelen resmi bir açıklama bulunmuyor. Şunu da belirtmeliyiz ki cihazın tanıtımı söylenen tarihte gerçekleşse bile piyasaya ne zaman sürüleceği henüz bilinmiyor. Düzenlenecek organizasyonda taşınabilir oyun konsolunun tanıtımı yapılırsa, şirketin cihazı ne zaman piyasaya süreceğine ilişkin de açıklamada bulunması bekleniyor.

Nintendo Switch 2 küresel çapta ilgiyle takip ediliyor ancak cihaz piyasaya sürüldüğünde Türkiye’de de satışa sunulacak mı henüz bilinmiyor. Aslında bu biraz zor görünüyor ancak şirket ülkemizde bir ofis açarsa ülkemizdeki oyun severler de Nintendo Switch 2 kullanma şansına erişebilir. Nintendo’nun yeni stratejileri arasında ülkemize gelmek var mı bu da ş bir muamma.

Nintendo el konsolu alanındaki başarısını yalnızca Switch’e özel oyunlarıyla sağlamış olabilir. Küresel çapta markanın el konsoluna olan ilgi oldukça büyük. Bu kapsamda Super Mario Bros. Wonder oyunu örnek verilebilir. Oyun 2023 Ekim ayında oyuncuyla buluşmasına rağmen 12 milyon adet satış rakamına ulaştı bile. Nintendo’nun Mart ayında gerçekleşecek organizasyonda vereceği haberlerle oyun dünyasını yine sallaması bekleniyor.