Oyun Elden Ring Ek Paketi Shadow of the Erdtree Hakkında Büyük Açıklama!

FromSoftware tarafından geliştirilen ve 2022 yılında Bandai Namco Entertainment tarafından yayınlanan ve oyun severler tarafından oldukça beğenilen Elden Ring’in ilk DLC’si uzun zamandır beklenmekte. Oyun dünyasına iz bırakan yapımlardan biri olan ve pek çok ödülle başarısı taçlanan Elden Ring ek paketi Shadow of the Erdtree hakkında Miyazaki büyük bir açıklama yaptı. İşte yakında yayınlanacak olan DLC hakkında yeni bilgiler…

Elden Ring Ek Paketi Shadow of the Erdtree Hakkında Büyük Açıklama!

Elden Ring geliştirici şirket FromSoftware’in başkanı ve Eden Ring direktörü Hidetaka Miyazaki, Haziran ayında yayınlanacak olan Shadow of the Erdtree DLC’sinin, Elden Ring’in ilk ve tek ek paketi olacağını duyurdu. Bu haber aslında bahse konu DLC ile genişleyecek olan Elden Ring seven oyun tutkunları için kötü bir haber oldu diyebiliriz.

Elden Ring tasarlanırken aslında dönem dönem DLC ile genişletilebilir bir tarz benimsenmişti. Ancak Miyazaki açıklamasında Shadow of the Erdtree’ın son DLC olmasına ilişkin karar aldıklarını deklare etti. Bu kararı almalarının sebebini de açıklayan oyunun direktörü; Elden Ring’in uçsuz bucaksız bir dünya olduğunu, böyle bir dünyayı parçalar halinde satmanın macera duygusunu baskılayacağını düşündüklerini belirtti. Miyazaki, tüm oyunu DLC şeklinde sunmak oyuncu deneyimini ve heyecanını azaltabilir kaygısı güttüklerinden dolayı böyle bir karara vardıklarını bildirdi.

Dünyanın en büyük dijital oyun geliştirici şirketlerinden biri olan FromSoftware, aslında genişletmeye, yeni içerikler eklemeye müsait tarzda oyunlar üretmekte idi. O yüzden bu karar Elden Ring severler için büyük bir şok yarattı diyebiliriz. Başarılı bir çıkış yapan ve çıktığı günden bu güne ek popüler oyunlar arasında yer alan Elden Ring oyuncuları ilerleyen zamanlarda da ek paketler beklemekteydiler.

Shadow of the Erdtree Neler Getirecek?

Miyazaki’nin yaptığı açıklamalara bakıldığında, yeni bir ek paket gelmeyecek olsa da Elden Ring evreninde başka oyunlar tasarlama ihtimali bulunduğu gözlerden kaçmıyor. İlerleyen zamanlarda bu evrende yeni yapımlar tasarlanırsa şaşmamak gerek.

Oyun dünyasının hitlerinden biri olan Elden Ring şimdiye dek milyonlarca kopya sattı ve oyun dünyasında çok beğenildi. Haziran ayında yayınlanacak olan DLC Shadow of the Erdtree’in oyuna nasıl bir katkı sağlayacağı da merak konusu. Oyunun direktörünün aktardığı bilgilere göre yapıma yeni ekipmanlar, silahlar ve düşmanlar girecek ve yepyeni bir hikaye oyun severleri karşılıyor olacak.

Elden Ring DLC’si Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

Oyuncuların yeni maceralara atılabileceği, farklı keşifler yapabilecekleri Shadow of the Erdtree DLC’si 20 Haziran 2024 tarihinde yayınlanacak. Söz konusu ek paket PlayStation, Xbox ve PC platformlarında satışa çıkacak. Bakalım Elden Ring’in ilk ve son DLC’si oyun deneyimini nasıl etkileyecek.