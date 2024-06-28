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Elden Ring: Shadow of the Erdtree DLC’si kısa bir zaman önce yayınlandı ve oyun dünyasında büyük yankı uyandırdı. Yeni genişleme paketinin başarısını kutlayan Elden Ring geliştiricisi FromSoftware’in sahibi Kadokawa hacklendi. Fidyeci grubun söylediğine göre 1.5 TB büyüklüğünde veri ele geçirildi. İşte ayrıntılar…

Elden Ring Geliştiricisi FromSoftware’in Sahibi Kadokawa Hacklendi!

Oyun sektöründeki hack haberlerine bir yenisi daha eklendi. Çıkan haberlere göre bu defa da FromSoftware’in çatı şirketi olan Kadokawa fidyecilerin eline düştü.

21 Haziran’da piyasaya sürülen Elden Ring Shadow of the Erdtree genişleme paketi çıkışıyla büyük bir başarıya imza attı. CD Project RED’den dahi övgü alan Elden Ring DLC’si oyun dünyasını kasıp kavurdu. Dolaysıyla geliştirici şirket Fromsoftware ve de sahibi Kadokawa bu başarılarını kutladılar. Ancak şirket yeni güne bir hack haberi ile uyandı.

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Söylenene göre Kadokawa Corporation hacklenmiş ve 1.5 TB’lık verisi çalınmış durumda. Fidyeci grup, şirkete 1 Temmuz’a kadar süre tanımış ve bu süre içerisinde istediklerini alamazlarsa, bahse konu verileri internet ortamına sızdırmakla tehdit etmekte. İstenen fidyenin ödenmesi için süre oldukça kısıtlı. Bununla birlikte fidyeci grubun kimliği henüz belli değil.

Pek çok sevilen oyunun geliştiricisi olan FromSoftware büyük bir sıkıntının içine düşmüş olabilir. Bununla birlikte yapılan ilk açıklamada şirket, hangi verilerin çalınmış olabileceğine yönelik bir iç soruşturma başlatıldığını deklare etti. Bununla birlikte Kadokawa herhangi bir finansal verinin ve kredi kartı bilgilerinin çalınmadığını aktardı.

Kadokawa’nın Hangi Verileri Hacklendi?

Şirket 25 Ağustos 2024 tarihinde Armored Core 6’yı piyasaya sürmeyi planlıyordu. Söz konusu oyun ile ilgili verilerin çalınıp çalınmadığı henüz belli değil. Bununla birlikte son dönemin en popüler oyunlarından Elden Ring ile ilgili verilerin de akıbeti belli değil. Fidyeci grubun ele geçirdiğini iddia ettiği veriler şu şekilde:

Sözleşmeler

Çeşitli yasal belgeler

Platform kullanıcılarına ait veriler (kişisel bilgiler, ödemeler, e-postalar, sözleşmeler vb.)

İş planları (sunumlar, e-postalar, teklifler)

Proje ile ilgili veriler (kodlama, e-postalar, ödemeler vb.)

Finansal veriler (ödemeler, transferler, planlama vb.)

Diğer dahili kullanıma özel belgeler ve gizli veriler.

Eğer yukarıda listelenen verilerin çalındığı doğru ise Kadokawa’yı zor günlerin bekliyor olabilir. Kadokawa iç soruşturmanın ardından nasıl bir açıklama yapacak hep birlikte göreceğiz. Her hangi bir duyuru yapıldığında biz de sizlerle buradan paylaşıyor olacağız.