Elden Ring Shadow of the Erdtree Çıkış Tarihi Duyuruldu

Elden Ring Shadow of the Erdtree çıkış tarihi duyuruldu. Oyunun yeni genişeleme paketi 21 Haziran’da oyuncuyla buluşacak. Bandai Namco ve FromSoftware tarafından bir fragman yayınlandı ve DLC’nin çıkış tarihi açıklandı. Oyunun genişleme paketi PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S için yayınlanacak. Ön sipariş süreci ise başlamış durumda. Peki Elden Ring’in yeni DLC’si Shadow of the Erdtree oyuncuya neler vaat ediyor, bakalım…

Elden Ring Shadow of the Erdtree Çıkış Tarihi Duyuruldu

Elden Ring hayranlarının uzun süredir beklediği Shadow of the Erdtree genişlemesi için çıkış tarihi sonunda açıklandı. Genişleyen Elden Ring evreni 21 Haziran’da yayınlanmış olacak. Bahse konu genişleme paketi içerisinde oyuncuları; yeni maceralar, yeni düşmanlar ve Miquella bekliyor.

FromSoftware tarafından geliştirilen ve Bandai Namco tarafından yayınlanan ödüllü RPG oyunu Elden Ring’in devam oyunu niteliğinde olan bu DLC’nin yaklaşık 3 dakikalık bir fragmanı yayınlandı. Elden Ring Shadow of the Erdtree oynanışına dair görüntüler içeren fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Shadow of the Erdtree, Marika Tanrıçası’nın ilk ayak bastığı gizemli bir toprak parçası. Messmer ateşiyle yanmış, büyük bir savaş ile temizlenmiş bu toprak parçasında Miquella, gücünü, atalarını ve altın varlıklarını geçmişe gömüp Lord’un dönüşünü beklediği alan olarak karşımıza çıkıyor.

Shadow of the Erdtree Genişlemesinde Oyuncuları Ne Bekliyor?

Elden Ring evreni Hidetaka Miyazaki (FromSoftware direktörü) ve George R. R. Martin (Buz ve Ateşin Şarkısı’nın yazarı) tarafından oluşturulmuş bir hikaye. Piyasaya çıktığı günden itibaren oyun dünyasında büyük beğeni toplayan bu yapım Game Awards 2022 Yılın Oyunu Ödülü’nün sahibi oldu. Bununla birlikte pek çok ödüle layık görülen Elden Ring dünyası yeni DLC’ler ile genişlemeye devam ediyor.

Elden Ring Shadow of the Erdtree genişlemesi oyunculara yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. Oyuncu bu yapımda yeni tehlikelerle savaşıyor, farklı maceralara katılıyor ve Miquella’nın izini sürerek, Elden Ring evreninin farklı alanlarını keşfe çıkıyor. Bir devam oyunu olan bu genişleme paketinin de yoğun ilgiyle karşılanması bekleniyor. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S ve PC için yayınlanacak olan oyun için ön siparişler açıldı.

Elden Ring Shadow of the Erdtree ön Siparişe Açılan Sürümler

Elden Ring’in yeni DLC’si, orijinal oyunu oynayanlar için pek çok sürüm içermekte. Yani yeni oyuncuların Elden Ring oyununu edinmeleri ve oynamaları gerekmekte. Şu anda ön siparişe açılan sürümler ise şu şekilde listelenebilir:

Temel sürüm: Elden Ring temel oyun, standart genişleme sürümü ve Shadow of the Erdtree genişleme sürümü.

Premium Sürümler: Genişleme için dijital sanat kitabı ve genişleme paketi (dijital soundtrack bonus içeriği ile gelen), temel oyun ve genişleme için dijital sanat kitapları ve Deluxe Edition (soundtrackler içermektedir).

Koleksiyoncu Sürümü (Sınırlı Sayıda): Elden Ring Shadow of the Erdtree genişlemesinin tek kullanımlık kodu, Messmer the Impaler heykeli, fiziksel sanat kitabı ve dijital soundtrack içermektedir.

Bunların yanı sıra yine sınırlı sayıda Elden Ring Shadow of the Erdtree Helmet of Messmer the Impaler ön siparişe açılmış durumda. Bu parça koleksiyonlar için nadide bir sergi ürünü olarak tanımlanabilir.

Elden Ring Shadow of the Erdtree Fiyatı Ne Kadar?

Ön sipariş sürecinde olan Elden Ring Shadow of the Erdtree genişleme paketi fiyatı Steam’de yaklaşık 26 dolar civarında. Bununla birlikte oyun, PlayStation ve Xbox mağazalarında ise yaklaşık 1000 TL.