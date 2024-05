Ana Sayfa » Oyun Elden Ring Shadow Of The Erdtree Genişleme Paketi Fragmanı Yayınlandı Oyun Elden Ring Shadow Of The Erdtree Genişleme Paketi Fragmanı Yayınlandı Emine Emre 1 Görüntüleme

FromSoftware tarafından geliştirilen Elden Ring Shadow Of The Erdtree genişleme paketi fragmanı yayınlandı. Heyecanla beklenen DLC sonunda geliyor. Fragmanda oyunun hikayesi ve oyun örgüsüne geniş bir şekilde yer verilmiş durumda. Oyun dünyasının en beğenilen yapımlarından biri olan Elden Ring Shadow Of The Erdtree DLC’si hakkında merak edilen detayları içeriimizde derledik…

Elden Ring Shadow Of The Erdtree Genişleme Paketi Fragmanı Yayınlandı

2022 yılında piyasaya sürülen ve yılın en iyi oyunu seçilen Elden Ring, büyük bir başarıya imza attı. Yayıncılığını Bandai Namco Entertainment’ın yaptığı oyun yüzde 90’ın üzerinde bir beğeni oranına sahip. Elde Ring’in genişleme paketi olan Shadow Of The Erdtree de uzun zamandır heyecanla beklenmekteydi. Nihayetinde hem DLC’nin detayları hem de çıkış tarihi belli oldu.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Açık dünya tabanlı bir oyun olan Elden Ring DLC’si Shadow Of The Erdtree’in tanıtım videosunda Malenia’nın kardeşi Miquella’ya odaklanılmış durumda. Fragmanda Miquella, Malemia’nın Scarlet Rot silahı ile mücadele etmek amacı ile Haligtree’yi geliştirme prosesi anlatılmakta. Burada Messmer the Impaler ile karşılaşılması ve yüzleşilmesi gerekmekte. Shadow of the Erdtree fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Shadow Of The Erdtree Ne Zaman Çıkacak, Fiyatı Ne Kadar?

Fragmandan anlaşılacağı üzere yeni DLC ile oyunun geniş mitolojisine daha fazla detay eklenecek gibi görünmekte. Elden Ring Shadow Of The Erdtree genişlemesi ile oyun severlere çok daha farklı ve heyecanlı bir oyun deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Tanıtım videosunda da görüleceği üzere genişleme paketi 21 Haziran’da yayınlanacak. Oyunun ek paketi; PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X / S için piyasaya sürülecek.

Shadow Of The Erdtree genişleme paketi şu anda ön siparişe açılmış bu durumda. Yaklaşık 26 dolar gibi bir fiyatla hemen sipariş verebilirsiniz. Ancak bu fiyat Shadow Of The Erdtree’in Premium Bundle ve Deluxe Edition sürümleri için değişiklik gösterebilmektedir.

Elden Ring’in bu genişleme paketi Shadow Of The Erdtree; oyunun çıkışından bu yana yayınlanmış ikinci büyük ek paket olacak. Birincisi ise Colosseum DLC’si idi ki bu oyuna PvP savaşları için arena modu eklemişti. Elden Ring piyasaya sürüldüğünden bu yana iki yıl olacak ve geliştirici şirket FromSoftware, bu tarz paketlerle oyunu diri tutmaya çalışıyor diyebiliriz.

Elden Ring Hakkında

FromSoftware tarafından geliştirilen Elden Ring 25 Şubat 2022 tarihinde Bandai Namco Entertainment tarafından yayınlanmıştır. Çok oyunculu moda sahip olan aksiyon rol yapma oyunu PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox X ve S Serisi, Xbox One ve Microsoft Windows platformlarında piyasaya sürülmüştür. Yüzde 90’ın üzerinde beğenilme oranına sahip olan yapım 2022’nin en iyi oyunu seçilmiştir.