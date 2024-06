Ana Sayfa » Oyun Elden Ring: Shadow of the Erdtree İnceleme Puanları ve Yorumları Oyun Elden Ring: Shadow of the Erdtree İnceleme Puanları ve Yorumları Emine Emre 4 Görüntüleme

Fromsoftware tarafından geliştirilen ve Bandai Namco Entertainment, Namco Bandai Games America Inc tarafından yayınlanan Elden Ring genişleme paketi Shadow of the Erdtree, oyuncular tarafından olukça beğenildi. 21 Haziran 2024 tarihinde piyasaya sürülen bu macera oyunu Elden Ring severler tarafından heyecanla bekleniyordu. Şimdi ise Elden Ring: Shadow of the Erdtree inceleme puanları ve yorumları belli oldu. İşte detaylar…

Elden Ring: Shadow of the Erdtree İnceleme Puanları

Elden Ring Shadow of the Erdtree genişlemesi geçtiğimiz 21 Haziran’da PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox X ve S Serisi ve Microsoft Windows platformlarında yayınlandı. Oyun hakkındaki ilk izlenimler ve yorumlar oldukça olumlu. İşte Elden Ring Shadow of the Erdtree DLC’si için verilen inceleme puanlarından bazıları:

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Checkpoint Gaming – 100/100

Gamer.nl – 100/100

GGRecon – 100/100

IGN Benelux – 100/100

Washington Post – 100/100

Game Informer – 98/100

IGN Brasil – 95/100

Power Unlimited – 93/100

Dot Esports – 90/100

PSX Brasil – 90/100

The New York Times – 88/100

Gaming Trend – 85/100

Push Square – 80/100

Metascore ortalama puanı – 95/100

Kullanıcı ortalama puanı – 8.2/10

Elden Ring DLC’si Oyuncu Yorumları

Elden Ring: Shadow of the Erdtree’ı deneyimleyen bazı oyuncuların yorumları verdikleri puanlar aşağıdaki gibidir:

“Fromsoft’un açık ara en iyi ve en zor eseri, Bu sadece eski bir halka ama sadece en iyi kısımları. Dünya bina seviyesi tasarımı ana oyundan çok daha iyi, mağaralar, madenler ve yer altı mezarları çok daha yaratıcı, eski zindanlar kusursuz, boss tasarımı muhteşem ve zor olan en sert ama adil, tam da olması gerektiği gibi.” Konstantinos – 10/10

“Devasa boş alanlar, olay örgüsünün merkezinde olmayan yerler = tam bir saçmalık. Açık mekanların boş içerikleri moral bozucu. Patronların zorluğu, saldırı serilerinin sonsuz olması gerçeğinde yatmaktadır; ekranda ne olduğu belli değil, size çarpan hasar inanılmaz derecede büyük.” Utka05 – 4/10

” Gelmiş geçmiş en iyi dlc. Artık tek atışlık patronların üssünden çok daha zor.” Ttvdbarganer – 10/10

” Tüm patronlar oldukça iyiydi, zor ama eğlenceliydi, sonu gerçekten hayal kırıklığı yarattı ve Radahn ile tekrar beklenmedik bir şekilde savaşmak benim için özel bir şey değildi ve Miquella’nın zaten bildiğim şeylerle ilgili bir anısını görmek (görevleri yaptım) gerçekten gerçekten sakatlamak. Genel olarak çok iyi sadece çöp sonu.” Sucukkiller123 – 8/10

” Tüm bunların en iyi dlc’si, zor olsa da, harita donanımı, oynanabilirlik, kişilik özellikleri ve düşmanlar… inanılmaz” snakersnake – 10/10

” Şu ana kadar yaklaşık 20 saatim var, en az 7-8 patronla karşılaştım. Genellikle incelememi yazmak için tamamlanana kadar beklerim, ancak bazılarının iyi ve bazılarının kötü olduğu konusunda fikrimi belirtmem gerekiyordu! Öncelikle şunu söylemek istiyorum, dünya harika bir müzik harika silahlar harika! Keşfedilecek daha fazla harika sır! Dlc ile ilgili en büyük iki sorunum, büyük patron dövüşleri sırasındaki kare hızı sorunlarının korkunç olması, çok fazla kare düşüşüne neden olması ve patronların, sınırsız dayanıklılıkla karşılık verecek neredeyse hiç penceresi olmayan düzensiz hareket setleriyle son derece agresif olmaları! Patronların aynı zamanda üst düzey kombinasyonlarda sinir bozucu olabilecek girdi okuma karışımları da var!Umarım bu sorunlardan bazılarını çözecek bir yama çıkar!” anthonyjc419 – 7/10

Shadow of the Erdtree CD Projekt Red’den Övgü Aldı

Yukarıdaki yorumların yanı sıra belirtmemiz gereken önemli bir şey daha var ki; Elden Ring DLC’si Shadow of the Erdtree CD Projekt Red’den övgü aldı. CD Projekt Red, From Software’i tebrik ederek, “Rol yapma oyunları arasında en yüksek puanlı genişleme paketi Blood and Wine’dı. Shadow of the Erdtree ile tacı bizden aldılar. Harika iş çıkardıkları için tüm ekibi tebrik ederiz.” Dedi.