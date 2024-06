Ana Sayfa » Oyun Elden Ring Shadow of the Erdtree Sistem Gereksinimleri! Oyun Elden Ring Shadow of the Erdtree Sistem Gereksinimleri! Mustafa 2 Görüntüleme

Günümüzde aksiyon oyunlarının popülerliği oldukça fazla artmaya başladı, bu oyunlar arasında adından oldukça fazla söz ettiren Elden Ring oyununu bilmeyen yoktur. Bugünkü yazımızda sizlere Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition sistem gereksinimlerinden bahsedeceğiz.

İlk olarak Shadow of the Erdtree oyunculara ne sunuyor kısaca sizlere bahsedelim, Shadow of the Erdtree oyuncular bu serüvende Elden Ring dünyasından yepyeni bir dünya olan Realm of Shadow evreninde mücadele edecek.

Shadow of the Erdtree Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 3 3300X

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 3GB, Radeon RX 580 4GB, Arc A80 6GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 80 GB

Önerilen

İşlemci: Intel Core i5-8700K veya AMD Ryzen 3 3600X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1070 8GB, Radeon RX Vega 56 8GB, Arc A750 8GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 80 GB

Son olarak oyunun çıkış tarihi olarak yapımcı şirket 20 Haziran 2024 tarihinde oyuncular ile PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S platformlarında çıkış yaparak oyuncular ile buluşacak.