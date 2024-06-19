Elden Ring Shadow of the Erdtree Sistem Gereksinimleri!

Günümüzde aksiyon oyunlarının popülerliği oldukça fazla artmaya başladı, bu oyunlar arasında adından oldukça fazla söz ettiren Elden Ring oyununu bilmeyen yoktur. Bugünkü yazımızda sizlere Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition sistem gereksinimlerinden bahsedeceğiz.
İlk olarak Shadow of the Erdtree oyunculara ne sunuyor kısaca sizlere bahsedelim, Shadow of the Erdtree oyuncular bu serüvende Elden Ring dünyasından yepyeni bir dünya olan Realm of Shadow evreninde mücadele edecek.
Shadow of the Erdtree Sistem Gereksinimleri
Minimum
- İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 3 3300X
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 3GB, Radeon RX 580 4GB, Arc A80 6GB
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 80 GB
Önerilen
- İşlemci: Intel Core i5-8700K veya AMD Ryzen 3 3600X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1070 8GB, Radeon RX Vega 56 8GB, Arc A750 8GB
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 80 GB
Son olarak oyunun çıkış tarihi olarak yapımcı şirket 20 Haziran 2024 tarihinde oyuncular ile PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S platformlarında çıkış yaparak oyuncular ile buluşacak.