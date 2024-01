Ana Sayfa » Oyun Elden Ring’in Shadow of the Erdtree Güncellemesi Yakında Geliyor mu? Oyun Elden Ring’in Shadow of the Erdtree Güncellemesi Yakında Geliyor mu? Emine Emre 15 Görüntüleme

FromSoftware tarafından geliştirilen sevilen yapım Elden Ring'in Shadow of the Erdtree güncellemesi yakında çıkabilir. Oyunun ek paketi heyecanla bekleniyor.

Aksiyon rol yapma oyunu olan Elden Ring geliştiricileri, oyunun yeni bir paketinin yayınlanacağını geçtiğimiz yılın Şubat ayında duyurmuştu. Ancak ek paket henüz yayınlanmadı ve bir açıklama da yapılmadı. Bununla birlikte Steam’de Elden Ring dosyaları arasına bir DLC paketi eklendi. Bunun ne olduğu henüz bilinmiyor ancak Elden Ring’in Shadow of the Erdtree güncellemesi olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Elden Ring’in Shadow of the Erdtree Güncellemesi Yakında Geliyor mu?

Sevilen oyun Elden Ring’in Shadow of the Erdtree genişlemesi heyecanla beklenirken oyunda yeni bir gelişme yaşandı. Ziostrom kullanıcı adlı bir X kullanıcısı Steam’e eklenen bir Elden Ring DLC’sinden bahsetti. Eklenen DLC dosya paketinin ne olduğu kesin bilinmiyor. Fakat herkes Elden Ring’in Shadow of the Erdtree genişlemesini beklediği için bahse konu DLC’nin bu güncelleme olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Steam’e eklenen yeni DLC paketi içeriği konusunda oyuncular geliştirici ekibin bir açıklama yapmasını bekliyor. Henüz kesin olmasa da hemen herkes bu DLC paketinin Shadow of the Erdtree güncellemesi olduğunu düşünüyor. SteamDB verilerine göre oyuna son eklenen DLC 2022 yılının Mayıs ayında dahil edilen ön sipariş bonus paketi idi. O tarihten bu yana da Steam’e herhangi bir Elden Ring DLC dosyası eklenmedi.

2023’ün Kasım ayında FromSoftware’den Elden Ring geliştiricileri oyunun Shadow of the Erdtree genişlemesi konusunda çalışmaların yolunda gittiğine dair haber paylaşmışlardı. Bununla birlikte ekip, söz konusu genişleme paketinin yayınlanmasına daha uzun zaman olduğunu da aktararak; “aslında belirlenmiş bir çıkış tarihimiz yok ancak pek çok Elden Ring hayranı oyunun 2024’ün Şubat ayında çıkacağını düşünüyor” açıklaması yapmışlardı.

Elden Ring Shadow of the Erdtree Güncellemesi Ne Zaman Çıkacak?

Elden Ring Shadow of the Erdtree güncellemesinin yayınlanma tarihi henüz belli değil ancak oyunun fanları önümüzdeki Şubat ayında Shadow of the Erdtree’in geleceğini düşünüyor.

Elden Ring Hakkında

Yaklaşık 2 yıl kadar önce 25 Şubat 2022 tarihinde piyasaya sürülen Elden Ring aksiyon rol yapma oyun kategorisinin yeni aktörlerinden biri. Oyunu deneyimlerin çok beğendiği ve kısa zaman içerisinde popülarite yakalamış olan Elden Ring FromSoftware tarafından geliştirilmiş ve Bandai Namco Entertainment tarafından yayınlanmıştır. Çok oyunculu bir yapım olan Elden Ring PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox X ve S Serisi ve PC platformları için yayınlanmıştır. Oyun severler tarafından oldukça beğenilen Elden Ring, bu kısa sürede pek çok ödül almıştır.