Ana Sayfa » Oyun Elder Scrolls Online: Gold Road Genişlemesi Geliyor – 22 Ocak 2024 Oyun Elder Scrolls Online: Gold Road Genişlemesi Geliyor – 22 Ocak 2024 Emine Emre 1 Görüntüleme

Sevilen oyun serisi The Elder Scrolls'ün yeni versiyonu geliyor. Zenimax, ESO 2024 Global Reveal'de gelişmeyi duyurdu; Elder Scrolls Online: Gold Road geliyor.

ESO 2024 Global Reveal etkinliği Elder Scrolls Online severlere güzel haberler getiren bir etkinlik oldu. En beğenilen oyun serilerinden biri olan Elder Scrolls’ün online versiyonuna yeni bir genişleme geliyor. Elder Scrolls Online: Gold Road adı ile Zenimax tarafından duyurulan genişleme, yeni rekorlar kırmaya hazırlanıyor. Oyuncuları yeni bir maceraya götüren bu versiyon Cyrodiil’in Colovian Highland ve West Weald bölgelerinde geçiyor.

Elder Scrolls Online: Gold Road Genişlemesi Hakkında

MMORPG oyunu olan ve oyuncular tarafından oldukça beğenilen oyunlar arasında yer alan Elder Scrolls Online’ın Gold Road genişlemesi, serinin hayranlarında büyük merak uyandırdı. Oyunun bu yeni genişlemesi oyunculara destansı bir macera vaat ediyor. Elder Scrolls Online: Gold Road, Colovian Highland ve West Weald bölgelerinde geçmekte olup Skingrad da oyunun geçtiği bölgeler arasında yer alıyor. Skingrad, serinin ilk oyunlarından olan Elder Scrolls Oblivion severlerin net hatırlayacağı bölgelerden biridir.

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Gold Road genişlemesi, Zenimax Online Studios’tan Matt Firor tarafından gerçekleştirildi. Oyunun yıllar içindeki gelişiminden söz eden Firor, oyunun gelişen dil desteğinden bahsetti. İlk etapta İngilizce, Fransızca ve Almanca dil desteği ile piyasaya sürülen oyunda hala Türkçe dil desteği bulunmuyor ancak yıllar içinde dil desteğini artıran oyunda Çince, Rusça, Japonca, İspanyolca dillerini de destelemeye başladı.

Bethesda tarafından yayınlanmış ve büyük ilgi gören oyun serisi The Elder Scrolls, ilk etapta Oblivion ve Skyrim ile ismini duyurduktan sonra 2014 yılında da Online versiyonu ile sektöre damgasını vurdu. Online versiyonu ile de büyük ilgi gören oyun 24 milyonu aşkın oyuncu sayısı ile herkesi şaşırtmayı başardı. Aslında başlarda eleştirmenlerden çok da iyi not almayan oyun, kendini mükemmel bir şekilde geliştirdi. Bu kapsamda oyunculara geri dönüşleri için minnettar olduklarını açıklayan Matt Firor, oyuncunun gelişimlerine büyük katkısı olduğunu söyledi.

ESO Gold Road yayıncısı Bethesda Softworks’un yayınladığı yeni versiyonun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

ESO Gold Road Ne Zaman Yayınlanacak?

Elder Scrolls Online: Gold Road oyununun PC versiyonunun 3 Haziran 2024’te yayınlanması planlanmaktadır. Oyun, 28 Haziran tarihinde ise Xbox Series X|S ve PS5 platformları için piyasaya sürülecek.