Electric GranTurismo Folgore, şimdiye kadarki en güçlü Maserati’dir

Pek çok teaser, video gösterimi ve sunumun ardından Maserati, uzun bir aradan sonra en çok beklenen modelini nihayet resmi olarak piyasaya sürdü. Bu, Maserati’nin ilk EV’si değil, bu unvan Grecale‘e gidiyor, ancak GranTurismo, Maserati’nin şimdiye kadar yapılmış en güçlü üretimi.

GranTurismo Folgore, ikisi arkada ve biri önde olmak üzere üç adet 300kW elektrik motoru ve 92,5kWh pil ile geliyor. Teoride, araba 900kW güç çıkışına sahip olabilir, ancak elektrikli aktarma organları söz konusu olduğunda bu o kadar basit değil. Güç, pil deşarj kapasitesi ile sınırlıdır – sürekli olarak 560kW (760hp) güç kullanabilir, bu da GranTurismo’nun en güçlü Maserati unvanını alması için yeterlidir.

Maserati, GranTurismo için yeni pil takımını tasarlamak için çok zaman harcadı, sözde “T-bone” şekline sahip ve zeminin altına yerleştirilmek yerine koltuklar arasındaki tünele sığıyor. Bunu yaparak, otomobilin yüksekliği sadece 1.353 mm’de düşük kaldı ve yine de ağırlık merkezi, mükemmel bir 50-50 ağırlık dağılımı için otomobilin ortasında ve alçakta tutuldu.

GranTurismo Folgore, 198 mil veya 320 km/s azami hızıyla şimdiye kadar yapılmış en hızlı Maseratis kulübüne katılıyor. 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,7 saniyede ulaşıldı. Araba, kademeli tekerlek kurulumuyla geliyor – önde 20 inç jantlar ve arkada 21 inç. Folgore, bakır renkli amblemleri ve benzersiz aerodinamik tekerlekleriyle uzaktan tanınabilir. Görünüşe göre bu jantlar, benzinli versiyonlara kıyasla otomobilin sürtünme katsatısını %7 oranında iyileştiriyor.

Otomobil, yedi renkte mevcut olan fren kaliperleri ile başlangıçta altı renkte piyasaya sürülecek. Daha fazla kişiselleştirme isteyen müşteriler için Maserati, çoğu bireysel talebi karşılayan Fuoriserie programını sunuyor.

Nettuno V6 motorunu kullanan GranTurismo’nun iki benzinle çalışan versiyonu da vardır. Modena donanımında motor 489 bg ve Trofeo’da 550 bg’ye ayarlanmış ve Folgore’u açık ara üçünün en eğlenceli versiyonu yapıyor.

İlginç bir çözüm, otomobilin yan taraflarına kadar saran ve tekerlek davlumbazları oluşturan tek parça bir kaputtur. İnşaatı basitleştirir ve eleman sayısını azaltır, ancak kaza durumunda daha maliyetli onarımlar anlamına gelir.

Maserati’nin ikonik saati ilk kez dijitaldir. Klasik tasarımı korur, ancak ayakkabılar zamandan çok daha fazlasını sunar. Multimedya sistemi, yolcular için rahat bir ortam sağlamak için tüm ekranları ve HUD’yi birleştiren Maserati Akıllı Asistan tarafından desteklenmektedir. Araç içi ses sistemi, 3D sesli 19 hoparlör ve Sonus’un 1.195 W gücüyle geliyor.

GranTurismo’nun satışa çıkacak ilk birimleri, Nettuno motorlu sınırlı sayıda PrimaSerie 75th Anniversary Launch Edition olacak ve gelecek yıl satışa sunulacak.

Folgore daha sonra piyasaya sürülecek, ancak Maserati henüz bir zaman çizelgesi sağlamadı, fiyatlandırma hakkında da henüz bir bilgi yok. Şirket, GranCabrio’nun elektrikli Folgore döşemesinde mevcut olacağını doğruladı.

En az 350km eğlence için 760hp ve iyi bir 92kWh pil ile Electric Maserati – evet, etrafta daha uzun süre giden elektrikli arabalar var. Ancak Maserati, eski süper otomobil üreticilerinden elektrikli aktarma organlarına geçen ve otomobilin elektrikli versiyonunu serideki en hızlı hale getiren ilk şirket.

Saygın performans ve zamansız tasarıma sahip bir İtalyan elektrikli GT. Fiyat etiketi, emin olabileceğimiz gibi oldukça yüksek seviyede belirlenecektir.