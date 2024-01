Ana Sayfa » Oyun Electronic Arts Denuvo’yu A Way Out’dan Kaldırdı Oyun Electronic Arts Denuvo’yu A Way Out’dan Kaldırdı Emine Emre 16 Görüntüleme

Hile karşıtı olarak bilinen bir yazılım olan Denuvo pek çok oyunda kullanılmakta. Ancak Electronic Arts Denuvo'yu A Way Out'dan kaldırdı.

Denuvo, oyunlarda güvenlik duvarını güçlendirerek hile yapılmasını engelleyen bir yazılım ve birçok oyunda kullanılıyor. Bununla birlikte Denuvo’nun SSD ömrünü kısaltması ile ilgili de birtakım duyumlar mevcut. Bu sebeple Electronic Arts Denuvo’yu A Way Out’dan kaldırdı. İşte detaylar…

Electronic Arts Denuvo’yu A Way Out’dan Kaldırdı

A Way Out, Hazelight Studios tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan bir co-op oyunu. Çok oyunculu bir yapıda olan A Way Out aksiyon macera severlerin en çok deneyimlediği yapımlar arasında yer alıyor.

Denuvo yazılımı ise şu an pek çok oyunda kullanılan bir güvenlik sistemi olarak tanımlanabilir. Yazılım, ters mühendislik işlemlerinin yapılmasına ve aktif DRM dosyalarının değiştirilmesine karşı önlem almakta ve bir güvenlik duvarı sağlamaktadır. Bununla birlikte, EA (Electronic Arts), SSD ömrünü kısaltması gerekçesi ile Denuvo’yu A Way Out’dan kaldırdığını açıkladı.

Denuvo, A Way Out’dan başka Electronic Arts oyunlarında da yer alıyor ancak şirket o oyunlar için böyle bir işlem gerçekleştirmedi. Hazelight tarafından geliştirilen bu oyunda gerçekleştirilen bu işlem ise dikkatleri çekti. Aslında EA’nın dışında farklı yayıncı şirketlerden de Denuvo yazılımını kaldıranlar mevcut. Yazılımın kullanılmadığı pek çok popüler oyun bulunuyor. Bu kapsamda, Naruto to Boruto: Shinobi Striker, Wolfenstein Youngblood, Tekken 7, Mortal Kombat 11, Doom Eternal gibi oyunlar örnek gösterilebilir.

Oyun geliştirici ve yayıncısı olan Capcom da Denuvo’ya mesafeli duran şirketler arasında yer alıyor. Şirketin yayınladığı oyunlardan Devil May Cry 5, Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake ve Monster Hunter World yapımlarında da artık söz konusu güvenlik yazılımı kullanılmamakta.

A Way Out Hakkında

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere A Way Out, Hazelight Studios tarafından geliştirilmiş ve Electronic Arts tarafından yayınlanmış bir co-op oyunudur. 2018 yılında piyasaya sürülen PlayStation 4, Xbox One, Xbox X ve S Serisi ve Microsoft Windows platformları için yayınlandı. Xbox Game Pass ile ücretsiz erişim sağlanabilen A Way Out; Leo ve Vincent karakterlerinin özgürlüklerini kazanmak için hapishaneden kaçarken yardımlaşmak zorunda olmalarını konu ediniyor. Karakterler de oyuncu tarafından kontrol ediliyor. A Way Out’un tek oyunculu modu bulunmamakta olup multiplayer bir oyundur.

A Way Out oyununu pek çok bilgisayarda oynanabilmektedir. Çünkü oyunun ihtiyacı olan bilgisayar sistemi gereksinimleri üst düzey değil. Bir örnekle açıklamak gerekirse, oyun, NVIDIA GTX 980 Ti, 1080p’de 60 FPS değerini aşabilmekte. Bununla birlikte A Way Out fare ve klavye ile oynanabildiği gibi kontrolcü ile de oynanabilmekte. Günümüzde bu oyunun Steam satış fiyatı ise 30 dolar civarında.