Mengshi M-Terrain 4×4 elektrikli aracının üretim versiyonu yakın zamanda Çin’de fotoğraflandı. Bu araç, kıyaslandığında GMC Hummer elektrikli aracını nispeten uysal gösterecek şekilde tanımlandığı için, etkileyici gücü ve performansıyla dikkat çekiyor.

Bu, Mengshi M-Terrain elektrikli aracının pazardaki diğer elektrikli SUV’lardan ayıran özellikleri ve yetenekleri ile özellikle güçlü ve yetenekli bir araç olduğunu gösteriyor.

Dongfeng tarafından Mengshi markası için üretilen M-Terrain SUV, elektrikli aktarma organlarından bağımsız olarak benzersiz ve sıra dışı tasarımıyla biliniyor. Bu yılın başlarında tanıtılan bir konsepte dayanıyor, ancak yol kullanımına daha uygun hale getirmek için bazı değişikliklere uğradı.

Aracın ön kısmının çoğunu kaplayan M-Terrain’in ön tamponu, SUV’nin dik yokuşları tırmanmasına ve engellerin üstesinden gelmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Tampona, belirgin farlara ve keskin gündüz yanan farlara (DRL’ler) sahip siyah bir ızgara eşlik ediyor. Genel görünüm, koruma levhası ve sis farları ile ızgara çevresindeki bronz renkli vurgularla tamamlanıyor.

M-Terrain, kapılarında büyük menteşeler, yan basamaklar ve GMC Hummer elektrikli otomobiline benzer gümüş ve siyah jantların yanı sıra mevcut Hyundai Tucson’a benzer keskin çizgiler ve kıvrımlara sahiptir.

Aracın genel silueti FJ Cruiser’ı anımsatıyor. Bu tasarım öğeleri, aracın sağlam ve pratik görünümüne katkıda bulunur. M-Terrain’in arkasında stepne için bir kapak, ilginç LED stop lambaları ve şık bir tampon bulunur.

Elektrikli 4×4 Mengshi M-Terrain motorunun spesifik detayları henüz açıklanmadı, ancak hem tamamen elektrikli hem de menzil uzatılmış konfigürasyonlarda mevcut olması bekleniyor. Tamamen elektrikli versiyonun 140 kWh batarya paketine ve toplam 1.000 beygir gücü üreten dört elektrik motoruna sahip olması bekleniyor.

Çin’den gelen haberlere göre aracın bu versiyonu tek şarjla 500 kilometreye (310 mil) kadar menzile sahip olabilir. Menzili genişletilmiş versiyonun 65,88 kWh pil paketi, 1,5 litrelik 4 silindirli turboşarjlı benzinli motor ve 800 kilometre (497 mil) sürüş menzili ile gelmesi bekleniyor.