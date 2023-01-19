Elektrikli araçlar normalde kabin koşullandırmayı uzaktan etkinleştirmenize ve güzel bir şekilde ısınmış araca girmenize izin verir. Ancak araçlar, soğuk hava menzili konusunda hiçbir iyilik yapmıyor. Dışarısı donarken resmi olarak derecelendirilmiş menzili almayı umuyorsanız, yanlış düşünceler içindesiniz. Peki sizce elektrikli araçlar soğukta ne kadar menzil kaybediyor?

Çin medyası, bunu bulmak için bir grup popüler elektrikli araç üzerinde kapsamlı bir test yaptı. Açıkçası, test örneği Çin arabaları tarafından çarpıtılmış, ancak aynı zamanda çok sayıda uluslararası model de içeriyor.

Test, maksimum geri kazanımlı, ekonomi modunda 25 °C’ye ayarlanmış iklim kontrolü, dört mevsim lastikleri ve eko-sürüş modu ile 8-10 °C’de sürülen 45 popüler aracı içerir. Üç test senaryosu vardır – şehirde 30 km/s (100 km mesafe), 60 km/s (100 km mesafe) ve otoyolda 100 km/s (153 km mesafe). Kuşkusuz, 8°C çok soğuk değil, ancak çeşitli üreticiler ve arabalarının azalan sıcaklıklarla nasıl başa çıktığı arasındaki bazı farklılıkları göstermek için yeterli.

Model Gerçek Menzil Tamamlanan Menzil BMW i3 eDrive 35L 424 km %80.5 Ford Mustange Mach-e GT 392 km %79.7 Nio ET5 100 kW 561 km %79.0 BMW iX3 422 km %78.8 Audi Q4 e-tron 40 470 km %77.7 Zeekr 001 4WD YOU 485 km %74.5 IM L7 452 km %73.5 Rising Auto R7 437 km %72.1 Nissan Ariya 87kWh 376 km %70.5 Polestar 2 LR FWD 387 km %68.3 Maxus Mifa 9 357 km %66.2 Cadillac Lyriq RWD 427 km %65.4 Volvo XC40 Recharge SR RWD 331 km %60.2 Arcfox aS HI 297 km %59.3

Listedeki ilk 14 elektrikli araca bakıldığında, çoğu gerçek menzillerinin %70-80’ine ulaşıyor gibi görünüyor, Volvo XC40 ve Arcfox aS HI listenin en altında yer alıyor ve menzillerinin yaklaşık %40’ını kaybediyor.