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Elektrikli Araçlar Soğukta Ne Kadar Menzil Kaybediyor?

Her özelliğiyle bizleri etkileyen elektrikli araçlar soğukta ne kadar menzil kaybediyor biliyor musunuz? Üstelik en çok menzil kaybeden araçların başında Volvo geliyor!

Cemre Yılmaz

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Elektrikli araçlar normalde kabin koşullandırmayı uzaktan etkinleştirmenize ve güzel bir şekilde ısınmış araca girmenize izin verir. Ancak araçlar, soğuk hava menzili konusunda hiçbir iyilik yapmıyor. Dışarısı donarken resmi olarak derecelendirilmiş menzili almayı umuyorsanız, yanlış düşünceler içindesiniz. Peki sizce elektrikli araçlar soğukta ne kadar menzil kaybediyor?

Çin medyası, bunu bulmak için bir grup popüler elektrikli araç üzerinde kapsamlı bir test yaptı. Açıkçası, test örneği Çin arabaları tarafından çarpıtılmış, ancak aynı zamanda çok sayıda uluslararası model de içeriyor.

Test, maksimum geri kazanımlı, ekonomi modunda 25 °C’ye ayarlanmış iklim kontrolü, dört mevsim lastikleri ve eko-sürüş modu ile 8-10 °C’de sürülen 45 popüler aracı içerir. Üç test senaryosu vardır – şehirde 30 km/s (100 km mesafe), 60 km/s (100 km mesafe) ve otoyolda 100 km/s (153 km mesafe). Kuşkusuz, 8°C çok soğuk değil, ancak çeşitli üreticiler ve arabalarının azalan sıcaklıklarla nasıl başa çıktığı arasındaki bazı farklılıkları göstermek için yeterli.

ModelGerçek MenzilTamamlanan Menzil
BMW i3 eDrive 35L424 km%80.5
Ford Mustange Mach-e GT392 km%79.7
Nio ET5 100 kW561 km%79.0
BMW iX3422 km%78.8
Audi Q4 e-tron 40470 km%77.7
Zeekr 001 4WD YOU485 km%74.5
IM L7452 km%73.5
Rising Auto R7437 km%72.1
Nissan Ariya 87kWh376 km%70.5
Polestar 2 LR FWD387 km%68.3
Maxus Mifa 9357 km%66.2
Cadillac Lyriq RWD427 km%65.4
Volvo XC40 Recharge SR RWD331 km%60.2
Arcfox aS HI297 km%59.3

Listedeki ilk 14 elektrikli araca bakıldığında, çoğu gerçek menzillerinin %70-80’ine ulaşıyor gibi görünüyor, Volvo XC40 ve Arcfox aS HI listenin en altında yer alıyor ve menzillerinin yaklaşık %40’ını kaybediyor.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

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