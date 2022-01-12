Elektrikli Bisikletten Araba Bu Yıl Görücüye Çıkıyor

Podbike, şirketin elektrikli bisiklet arabası Frikar’ın ilk teslimatlarını 2022’de yapma planlarını sürdürüyor.

Frikar, benzersiz bir tasarıma sahip dört tekerlekli kapalı bir elektrikli bisiklet. Norveçli mobilite şirketi Podbike, Frikar’ın önemli ön siparişleriyle birlikte 3,2 milyon Euro’ya (3,64 milyon $) kadar fon sağladıktan sonra harika işler çıkarıyor.

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Frikar, aşırı hava koşullarından daha iyi koruma sağlayan bir araç olarak karşımıza çıkıyor; ve gelişmiş bir sürüş deneyimi için aerodinamik tasarıma sahip. Frikar’ın üst kısmı çıkabiliyor; bu nedenle çok yönlü elektrikli bisiklet arabası yaz gezileri için de harika.

Frikar, tek kişilik bir araç olmasına rağmen; 160 litrelik kargo alanının yerini almak üzere isteğe bağlı bir çocuk yolcu koltuğu da vaat ediyor. Podbike Frikar’ın şimdiden; 3.400’den fazla ön siparişi var ve bu da 6,429 euroluk (7,300 dolar) satış fiyatından sadece 300 euroluk bir depozito gerektiriyor.

İlk teslimatlar şirketin iç pazarında yapılırken; Avrupa’nın diğer bölgelerinden ve başka yerlerden gelen siparişler de olacak. Frikar, teknik olarak Avrupa’da elektrikli bisiklet olarak belirlenmiş, yani şehir trafiğinde gezinirken bisiklet şeritlerinde sürülebilecek.