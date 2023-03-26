Elektrikli Crossover Smart 3, 17 Nisan’da Geliyor!

Smart’ın yeni modeli elektrikli Smart #3, Nisan ayında Şanghay Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkacak ve yıl sonuna kadar Çin’de satışa çıkacak ve bunu 2024’ün başlarında Avrupa da takip edecek. Smart, Mercedes Benz ve Geely arasındaki elektrikli otomobil ortak girişimidir. Ve şirket, 2027 yılına kadar her yıl yeni bir model piyasaya sürmeyi planlıyor. Şirket, o zamana kadar en az beş veya altı elektrikli araç modeline sahip olmak istiyor.

Smart Europe CEO’su Dirk Adelmann’a göre Smart #3, kompakt, tamamen elektrikli coupe tarzı bir crossover olacak. Sonunda Avrupa’da bayilere ulaşan küçük elektrikli SUV Smart #1’den daha büyük, daha ferah ve daha sportif olacak. #3, yaklaşık 4400 mm uzunluğunda ilk uygun kompakt model olurken, #1 küçük crossover segmentine uyuyor.

Smart #3, Geely’nin Sürdürülebilir Deneyim Mimarisi (SEA) platformunu kullanıyor. Hatta güç çıkışında daha küçük olan Smart #1’e benzer iki aktarma organı seçeneğiyle gelecek. Çin’den sızan fotoğraflarda #3, daha küçük olan Smart #1’e benziyor, ancak arkada daha eğimli bir tavana sahip. SEA platformu, Volvo Cars ve Lynk & CO dahil olmak üzere Geely ile ilişkili diğer markaları da destekleyecek.

Geçen yıl Şangay’daki COVID ile ilgili kilitlenmeler, Smart #1 üretiminin artışını etkiledi. Şirket, modelin Avrupa’da piyasaya sürülmesinin zamanlamasını gözden geçirmek zorunda kaldı. Smart, Ocak ayında Almanya’da siparişleri açtı ve 3.500 ön sipariş aldı. Şirket şimdiye kadar sadece 700 adet üretmeyi başardı.

Smart, siparişten teslimata kadar geçen bekleme süresini kısaltmak için Fransa, İtalya ve İspanya’daki açılış siparişlerini Mart ayından Haziran ayına erteledi.

Smart #3, kompakt SUV segmentinde büyüyen tamamen elektrikli modeller listesine katılacak. VW Group’un ana akım rakipleri ID.4 ve Cupra Born, Smart’ın kardeş modeli olarak listemize giriyor. Sonra Nissan Ariya ve geleceğin Renault Scenic’inin yanı sıra yeni nesil Peugeot 3008 da var.