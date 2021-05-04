Elektrikli Otomobil Satışları Salgına Rağmen %41 Arttı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Perşembe günü yaptığı açıklamada, küresel elektrikli araç (EV) satışlarının geçen yıl yıllık %41’lik rekor bir artışla yaklaşık 3 milyon adede yükseldiğini söyledi.

Rapora göre, küresel olarak tüketiciler 2020’de elektrikli araçlara yaklaşık 120 milyar dolar harcarken, hükümetler 2015‘teki toplam harcamaların yaklaşık %10’una denk gelen sübvansiyonlarda 13 milyar dolar harcadı.

Elektrikli otomobil satışlarındaki rekor artış, küresel otomobil endüstrisinin 2019’a kıyasla %16 küçülerek büyük bir şok yaşadığı COVID-19 krizine rağmen geldi. Ajans, elektrikli araç satışlarının geçen yıl toplam küresel otomobil satışlarının% 4,6’sını temsil ettiğini söyledi.

Geçen yılki artışla birlikte, yaklaşık 1 milyon elektrikli kamyonet, ağır kamyon ve otobüsün eklenmesiyle dünya çapında yollardaki elektrikli otomobil sayısı 10 milyonu aştı.

Avrupa, geçen yıl ilk kez Çin’i geride bırakarak küresel elektrikli otomobil pazarının merkezi haline gelmek için yıllık bazda 1,4 milyon otomobil kaydetti. Çin, geçen yıl 4,5 milyona ulaşan en büyük otomobil filosuna sahipken, Avrupa’nın elektrikli otomobil filosu 2020’nin sonunda 3,2 milyona ulaştı.