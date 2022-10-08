Elektrikli Renault 5, 2024’te 134 HP ile gelecek

Renault, ikonik hatchback’ini çok daha güncel bir biçimde geri getiriyor. Yeni ve tamamen elektrikli Renault 5, 2024’te ilk müşterilere ulaşacak ve daha önce orijinal Renault 5 için motor üreten fabrikada üretilen, öne monte edilmiş 134 HP (100 kW) elektrik motoruyla çalışacak.

Cléon fabrikası 1960’ların başından beri kompakt Renault otomobilleri için motorlar üretiyor, şimdi tamamen yenilendi ve elektrik motorları üretmeye uyarlandı. Fabrika, Megane E-Tech Electric‘te kullanılan 160 kW’lık motoru şimdiden üretiyor. Valeo ile birlikte geliştirilen 100 kW’lık ünitenin yanı sıra daha da güçlü olan 200 kW’lık versiyonu üretecek. Bildirildiğine göre, bu sürüm herhangi bir nadir toprak metali kullanmıyor.

Güncellenmiş elektrikli otomobil platformu, yeni NCM pili ve elektrik motorları sayesinde Renault, 5’in yakında emekli olacak Zoe’den yüzde 33 daha ucuz olmasını bekliyor ve bu da hedef fiyatı yaklaşık 21.000 € olarak belirleyecek. Renault 5 için beklenen sürüş menzili, oldukça iyi bir seviye olan 400 km.

5 sadece elektrikli bir araba olarak sunulacak, tasarım ipuçlarını açıkça orijinal Renault 5’ten alıyor ve klasik tasarım dilini oldukça iyi kullanıyor. Renault CEO’su Luca De Meo, ikonları canlandırma konusunda harika bir geçmişe sahip – bir önceki dönemde Fiat 500’ün başarısından sorumluydu.

De Meo, Renault’nun ikonik Supercinq ve 5 Turbo donanımlarını modern bir EV yorumuyla geri getireceğini doğruladı. İkonik 5 Turbo ile aynı odada gözetimsiz bırakıldığında tasarımcıların ve mühendislerin neler yapabileceğini gördük.

Renault 5 Turbo üretimi prototipi kadar vahşi olmayacak, büyük olasılıkla daha fazla eğlence için Megan E-Tech 160 kW elektrik motorunu kullanacak. Elbette elektrikli modelleri piyasaya sürmeyi planlayan Alpine var ve Renault 5’in bunlardan biri olduğu onaylandı.

Renault 5 Alpine

Renault 5 ile ilgili ayrıntılar internette ortaya çıkmaya devam ediyor ve önümüzdeki hafta şirketin hem Renault 5 hem de Renaut 4 otomobillerini resmi olarak tanıtacağı Paris Otomobil Fuarı’nda bazı kesin cevaplar alacağız.