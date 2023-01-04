Elektronik Aynalar 2023’te Lotus ile Geliyor!

Lotus, Çin’deki alıcıların Eletre SUV’u elektronik aynalar ile yapılandırmasına izin verecek. Seçenek 16.000 CNY’ye (2.190 €) mal olacak ve halihazırda sipariş vermiş olanlar da kullanabilecek.

Lotus Eletre, Çin’in yollarda elektronik aynalı arabalara izin vereceği tarihle uyumlu olan 1 Temmuz 2023‘ten itibaren müşterilere sevk edilecek. Çoğunluğu Geely’ye ait olan Lotus, elektrikli aracının Çin’de e-ayna sunan ilk şirketler arasında olmasından gurur duyuyor.

Elektronik aynalar, Eletre’nin her iki yanına monte edilecek ve yerleşik bir geniş açılı kameraya sahip olacak. Ayna gövdesi su itici malzemeden yapılmıştır ve aynı zamanda ısıtılacaktır. Bunlardan gelen görüntü, her kapıda 1280×720 piksel çözünürlükte iki LCD’de gösterilecektir.

Elektronik aynalar birçok açıdan normal aynalardan üstündür – otomobilin aerodinamik direncini artırırlar, dolayısıyla menzili artırırlar, yan görüşü %50’ye kadar artırırlar (Lotus başına) ve kör nokta izleme ve kapı açma uyarısı gibi akıllı özelliklere sahiptirler. Ayrıca, Lotus’un açıkça tartışmaya istekli olmadığı bazı dezavantajları da var.

Lotus Eletre, S+ ve R+ donanımıyla gelir. S+, 450kW elektrik motoru ve 112kWh pil ile dört tekerlekten çekişlidir. R+, aynı güç paketini barındırır, ancak onu dört tekerleği de çalıştıran daha canlı bir 675kW motorla hizalar.

Eletre S+ 828.000 CNY’den (113.350 €), R+ 1.028.000 CNY’den (140.700 €) başlar. Standart aynaları seçerseniz teslimatlar Mayıs 2023 gibi erken bir tarihte başlayacak.