Elon Mus Grok AI Devrini Başlatıyor!

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından biri X eski ismi ile Twitter yapay zeka robotu olan Grok AI’yi yakın zamanda kullanıcılarına sunmaya hazırlandıklarını açıkladı. Bugünkü yazımızda sizlere Grok AI nedir faydaları nelerdir bahsedeceğiz.

Grok AI ilk olarak gerçek zamanlı veri akışlarıyla kullanıcılarına fayda sağlamakta olan bir program olarak tasarlanmıştır. Yapay zeka asistanı sayesinde kullanıcılara bilgiler sunulmakta.

Bunun yanında özel bir eğlence moduda barındıran bu yapak zeka robotu, paylaşılabilir sohbetler ve konuşmalar için geri bildirim gibi özelliklere sahip olacak. Grok AI son dakika haberlerinden tutun piyasaya dair bilgileri de isteğiniz üzere sizlere aktarabilecek.

Grok is rolling out to 𝕏 Premium+ subscribers with the latest app release.



Have fun! — Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2023

Grok AI’nin en çok dikkat çeken özelliği ise yukarıda bahsettiğimiz eğlence modunda mizah anlayışı ve etkileşimlerinde yer alarak, kullanıcı ile daha rahat ve eğlenceli olacağını belirtti.

Son olarak X yaptığı açıklamaya göre yapa zeka robotu olan AI’den faydalanmak isteyen kullanıcılarının Premium Plus abonesi olmalarını gerektiğinin altını çizdi.