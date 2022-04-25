Elon Musk, 44 Milyon Dolara Twitter’ı Satın Aldı

Elon Musk ve Twitter yönetim kurulu arasında geçen hareketli bir hafta sonundan sonra; bu sabah iki taraf arasında olası bir anlaşmanın bugün açıklanmasını bekliyorduk. Ve artık resmileşti.

PR Newswire’a göre, Twitter CEO’su Parag Agrawal yapılan anlaşmaya yanıt olarak şunları söyledi: “Twitter’ın tüm dünyayı etkileyen bir amacı ve ilgisi var. Ekiplerimizle derinden gurur duyuyoruz ve daha önce hiç olmadığı kadar önemli olan çalışmalardan ilham aldık.”

Pazar günü Musk ile Twitter arasında şirketi satın alıp özele çekme teklifiyle ilgili görüşmeler başlamıştı. Twitter’ın Musk’ın 43 milyar dolarlık ilk teklifini kabul etmesi bekleniyordu. Bu ani olaylar, büyük ölçüde Musk’ın geçen hafta finansman planlarını açıklamasından kaynaklanıyordu.

Reuters ayrıca bu sabah Musk ile Twitter arasında varılan olası anlaşmayla ilgili aşağıdaki ayrıntıları da bildirdi ve bunların hepsinin doğru olduğu ortaya çıktı. Bu arada anlaşma, hisse başına 54.20 dolardı.

Musk’ın şirketin yeni sahibi olmadan önceki son tweeti, yaklaşan satın almanın habercisi gibiydi. Bakalım Twitter’da ne gibi değişiklikler olacak. Özelleşme planları sizce iyi mi yoksa kötü mü ? Yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz!



