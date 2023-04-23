Elon Musk Bu Yıl Tam Otonom Sürüş Sözü Verdi

Tesla’nın en son kazanç çağrısı, şimdiye kadarki en yüksek satışlara rağmen daha düşük kar marjlarıyla geldi. Tesla’nın fiyat düşürme kampanyası, her zamankinden daha fazla otomobilin satılmasıyla sonuçlanıyor, ancak yatırımcılar karı tercih ediyor. Elon Musk’ın buna cevabı, ekonomi soğuduğunda satışlardan yana olduğu ve elbette FSD’nin günü kurtarmak için burada olduğu oldu. Şimdi ise Elon Musk yeniden aynı sözü verdi; tam otonom sürüş.

Technoking’e göre, Tesla muhtemelen FSD’yi bu yıl başlatacak ve sonuç olarak önemli karlar elde edecek. Bu karlar, sırasıyla, kârlılığı iyileştirmeli ve agresif fiyat indirimlerinin şirketin bilançosuna getirdiği stresin bir kısmını hafifletmelidir.

Bir yandan, kulağa bozuk bir plak gibi geldiğini kabul etmeliyiz. Hemen hemen her kazanç çağrısı, FSD’nin önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya sürüleceği vaadiyle geliyor. Autopilot’un gün ışığını ilk gördüğü 2014 yılından bu yana, tam otonom sürüşün sadece birkaç ay uzakta olacağı sözünü aldık. Fark etmemişsinizdir, yıl 2023 ve Otopilot, FSD Beta’da takılırken park etme görevlerine indirildi.

Öte yandan Tesla, 2014 yılında Autopilot‘u tanıttığında, geleceğin dizel motorlu arabalarda olduğunu düşünüyorduk. Dünya Musk’a ve onun elektrikli arabalarına güldü ve Toyota yöneticileri muhtemelen Elon’ın şeklinde bir piñata yaptı ve onu her yönetim kurulu toplantısında paramparça etti. Dünya artık değişti.

Tesla birkaç yasal engelle karşı karşıya, araştırılıyor ve FSD’nin eksiklikleri nedeniyle dava ediliyor. Tesla’nın hukuk ekibi ciddi bir fazla mesai yapıyor ve yol boyunca ciddi hatalar yapıldığına ve FSD’nin aceleye getirildiğine, insanların bunun ne kadar kötü olduğuna hazırlıklı olmadığına kesinlikle şüphe yok. Sadece gereğinden fazla söz verildi ve gereğinden az teslim edildi.

Temelde, FSD tamamen hazır hale geldiğinde, her bir Tesla’nın fiyatı 15.000 $ artacak. Kaç kişi “Hayır, FSD istemiyorum” diyecek? Araçların fiyatları halihazırda 15.000 $’a kadar, hatta bazı durumlarda daha da fazla düşmüşken, FSD ücretsiz gibi görünecek – ve bu Tesla’nın zekice planı.

Fiyatları düşürün, daha fazla araba satın ve ardından hiçbir maliyeti yokmuş gibi hissettiren 15.000 $’lık bir yükleme yapın. Adam hakkında ne söylerseniz söyleyin, o devreye girdi ve Tesla’nın bilançoları yükselmek üzere. FSD geçen yıl, bir yıl önce ve ondan bir yıl önce olduğu gibi gerçekleşmediği sürece…