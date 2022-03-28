Elon Musk, Cyber Rodeo Etkinliğini Duyurdu

Tesla CEO’su Elon Musk‘ın Austin, Teksas’ı yeni bir gigafabrika alanı olarak ilan etmesinden neredeyse iki yıl sonra; tesisin tamamı 7 Nisan Perşembe günü büyük bir açılış etkinliğine hazırlanıyor.

Elektrikli otomobil üreticisi, “Cyber ​​Rodeo” olarak adlandırılan partiye; davetiyeler göndermeye başlarken, Musk bunu duyuran bir grafiği tweetledi.

Tesla’nın elektrikli araç serisi için pil ve diğer bileşenler üreten çok sayıda fabrikası var. Ancak Austin fabrikası şirketin yalnızca ikinci ABD otomobil fabrikası ve dünyadaki dördüncü fabrikası olacak.

Tesis, fütüristik görünümlü Cybertruck’ın ilk üretim tesisi olmadan önce Tesla’nın Model Y SUV’sinin üretimine odaklanacak.

Nitekim Nisan ayındaki toplantının başlığı, Tesla’nın üretim gecikmesinin ardından; 2023’te yola çıkması beklenen kamyonetin en son sürümünü satışa çıkacağını ortaya koyuyor.

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