Elon Musk, Cybertruck’ın iyi bir tekne olacağını iddia ediyor

Hayır, bugün ne 1 Nisan ne de bu bir şaka. Twitter’da bir ve sadece Elon Musk’ın izniyle geçen başka bir gün. Her zamanki gibi eğlenceli olan Elon, en sevdiği sosyal medya platformuna gitti ve Cybertruck’ın “kısa bir süreliğine bir tekne görevi görecek kadar su geçirmez” olacağını açıkladı.

Bu, bir Twitter fırtınası başlatmanın bir yolu – dakikalar içinde gönderi beş binden fazla yanıt aldı ve bu sayı hala artıyor. Yani önce roket paketli Roadster’ımız vardı ve şimdi yüzen bir Cybertruck’ımız var. İkisi güzel bir takım olur.

Bazı cevaplar oldukça yaratıcıydı, bazıları ise sadece şaşırtıcıydı. Bay Musk, sözlerinin taşıdığı ağırlığın hâlâ farkında değil. Bir gün, umarım çok uzak olmayan bir gelecekte, Cybertruck sonunda gerçekleştiğinde, bir nehri veya gölü gerçekten geçmeye çalışan insanlar olacaktır. Bazıları kamyonu denize götürecek, bunu yapacaklar çünkü Elon yapılabileceğini söyledi.

Cybertruck will be waterproof enough to serve briefly as a boat, so it can cross rivers, lakes & even seas that aren’t too choppy — Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2022

Cybertruck’ın su geçirmez olacağına şüphe yok. Tüm Tesla’lar bu konuda başarılıdırlar ve yüzen ve taşkınlardan kurtulmak söz konusu olduğunda üstün olduklarını defalarca kanıtlamışlardır. Bir adam Model S’yi bir denizaltıya dönüştürmeyi bile denedi – neredeyse işe yaradı.

Suyu araba veya kamyonla geçmek yeni bir fikir değil. Daha önce pek çok kez kısmen başarılı bir şekilde yapıldı, ancak hiçbir zaman herhangi bir uyarlama olmadan bir üretim otomobilinde yapılmadı. WhistlinDiesel, Monstermax’ında denedi, eğer görmediyseniz – görmelisiniz. Arabanın icadından bu yana amfibi arabalar olmuştur.

Elon Musk bir sosyal medya ustası, mutlak bir dikkat dağıtma kralı ve baskıyı nasıl yüksek tutacağını çok iyi biliyor. Cybertruck’ın ortaya çıkmasından bu yana 3 yıl geçmesine rağmen asla odaktan çıkmasına izin vermeyen konuşma, dünya onu ilk kez görmüş gibi hala taze.

Yani – yüzecek mi? Kesinlikle evet. Nehirleri ve gölleri geçecek mi? Sonunda, nehirdeki akıma bağlı olarak. Deniz ne olacak? Şimdi, bu tamamen farklı bir ortam ve dalgalar bunun sadece küçük bir parçası. Cybertruck’ın su becerilerini, piyasaya sürüldüğünde, umarım bu on yılda öğreneceğimizden kesinlikle eminim. Araç kullanıcılara ulaştığında, eğlence için sudan geçme testini deneyecek ve çoğunlukla başarısız olacak birkaç cesur yeni sahip olacak. Bunu görmek için sabırsızlanıyorum açıkçası.