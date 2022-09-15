Elon Musk, Tesla Steam entegrasyonunu test ediyor

Tesla, güncellenmiş Model S ve Model X‘i piyasaya sürdüğünde, şirket, yerleşik bilgisayarının yalnızca en yeni oyunları oynayabilmesi değil, aynı zamanda en yeni oyun konsollarıyla eşit performansa sahip olmasıyla da övünüyordu. Elon Musk, bu yıl Ağustos ayına kadar Tesla otomobillerinin tüm Steam kütüphanesini destekleyeceğine söz verdi. Ağustos geldi ve geçti ve Tesla sessizdi – şimdiye kadar.

Twitter’da entegrasyonla ilgili güncellemeler sorulduğunda Elon Musk, aslında o gün test ettiğini söyledi. O zaman özellik hala kartlarda görünüyor, ancak ne yazık ki ne kadar yakında veya ne kadar geç kullanılabilir olacağı konusunda bir bilgi yok.

Tesla, bilgi-eğlence sisteminde zaten video oyunları sunuyor ve daha fazlasını sağlamak için birçok oyun stüdyosu ile birlikte çalışıyor ancak tüm Steam kütüphanesini entegre etmek Tesla arabalarını dünyanın en pahalı oyun konsolları yapacak. Elon Musk, arabalar kendi kendilerine sürmeye başladığında, araç içi oyunların çok önemli olacağına inanıyor ve bunun çok yakında olacağına inanıyor.

Any updates on Steam integration? — Tesla Hype (@TeslaHype) September 13, 2022

Tesla’nın aslında Seattle ofislerinde video oyunları üzerinde çalışan eksiksiz bir yazılım mühendisleri ekibi var. Bu takım yalnız değil – ikinci takım Austin’de bir araya getiriliyor. Görevleri, Steam’den çok farklı olmayan ve açıkça tüm Tesla araçlarında bulunan bir video oyun platformu olan Tesla Arcade’i daha da geliştirmek.

Şirket, Tesla Arcade aracılığıyla sunulan oyun kitaplığını sürekli olarak güncelliyor ve farklı oyunları bir araya getirerek oyun hizmetine abonelik sunmak istediğini belirtti. Tanıdık geliyorsa, esasen Steam’in sunduğu veya Xbox Live Store ve hatta PlaySation Store olduğu içindir. Görünüşe göre Tesla sadece oyun işine girmeye çalışıyor.

Tüm durum, Tesla’nın rakiplerinin gerçekten ne kadar ilerisinde olduğunu gösteriyor. Diğer şirketler temel yazılım sorunları, modası geçmiş grafik tasarım, gecikmeli performans ve kullanılamayan kullanıcı arayüzleri ile mücadele ederken Tesla, arabalarında konsol sınıfı video oyunlarıyla mücadele ediyor. Bu tamamen farklı bir mücadele seviyesi.

Tesla, FSD’yi genel halka sunmayı başarsa ve iddia ettiği kadar iyi olsa da, arabada kaliteli video oyunlarına sahip olmak, özellikle elektrikli arabalar için harika bir çözüm. Arabayı genel şarj cihazında şarj etmek çoğu zaman yaklaşık bir saat sürer ve sürücü yalnızsa, bir telefonda bir kitap veya hızlı YouTube veya Netflix oturumu ile yönetebilir. Ama aileniz yanınızdaysa durum biraz farklılaşır.

İyi bir oyun platformuna sahip olmak, uzun eyaletler arası veya ülke gezileri sırasında herkesi arabada meşgul etmek anlamına gelir; bu, şarj etmenin daha az bir angarya olduğu ve biraz eğlence için bir bahane olduğu anlamına gelir ve elektrikli arabaların sahipliğini çok daha kolay hale getirir. Evet, ekranlar, oyunlar ve YouTube olmadan başardığımız günlerde de başardık – inanın bana, eğlenceli değildi. Ne ebeveynlere ne çocuklara.