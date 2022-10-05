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Elon Musk, Twitter’ı satın alıyor

Ahmet Ekinler

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Elon Musk

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Elon Musk kararı bir kez daha tersine çevirdi ve Twitter’ı satın almaya devam etmeyi planlıyor. Düzenleyici başvurular, sosyal medyayı önceden anlaşılan hisse başına 54,20 dolar, yani toplamda yaklaşık 44 milyar dolar karşılığında satın almayı teklif ettiğini ortaya koydu.

Kaynaklar CNBC’ye, SEC (Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) başvurusunun, işlemin Eylül ayında hissedarlar tarafından onaylanan 25 Nisan’da üzerinde anlaşmaya varılan fiyattan gerçekleşeceğini açıklamasının ardından, anlaşmanın Cuma gününe kadar gerçekleşebileceğini söyledi.

Anlaşmadan birkaç hafta sonra Musk, Twitter’da çok daha fazla bot ve sahte hesap olduğunu iddia ederek çekilmeye çalıştı, bu da verilen sayıların yanıltıcı olduğu anlamına geliyordu. Şirket, yorumlarına, botların nasıl sayıldığına dair bir yanlış anlaşılmaya dayandığını ve daha önce çözülmediği takdirde tüm tartışmanın 17 Ekim’de yargılanması planlandığını söyledi.

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KaynakGsmarena

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