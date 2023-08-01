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Elon Musk’ın büyük parlak ‘X’ işareti şikayetler üzerine kaldırıldı

Twitter'ın yeni logosu X tabelası kaldırıldı! Caddenin karşısında oturanlar da tabelanın yaydığı ışığın çok parlak olduğundan şikayet ettiler. Raporlar, işaretle ilgili şehre en az 24 şikayet gönderildiğini ileri sürdü.

Ayşen Sıla

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Elon Musk’ın büyük parlak “X” işareti, X Corp’un San Francisco şehir merkezindeki genel merkezinin tepesinden kaldırıldı.

Musk’ın Twitter’ı X olarak yeniden markalandırma çabalarının bir parçasını oluşturan kurulum, şirketin Twitter’ın ikonik mavi kuşunun yerini alacak yeni X logosunu resmen açıklamasından sadece birkaç gün sonra, Cuma günü binanın tepesine konulmuştu.

Caddenin karşısında oturanlar da tabelanın yaydığı ışığın çok parlak olduğundan şikayet ettiler. Raporlar, işaretle ilgili şehre en az 24 şikayet gönderildiğini ileri sürdü.

İşçiler, X Corp’un çatısındaki tabelayı kaldırmak için Pazartesi öğle vakti geldi. X Corp’un tabelayı daha sonraki bir tarihte yeniden kurabilmesi için izin isteyip istemediği ise henüz belli değil.

elon-musk-x

Bu, daha önce Twitter olarak bilinen şirketin San Francisco yetkilileriyle yaşadığı ilk karşılaşma değil. CNBC’nin belirttiği gibi, Musk geçen yıl Ekim ayında Twitter’ı satın aldığında, yerel yetkililer işletmeyi bina kodu ihlallerinden şüphelendikleri için araştırmışlardı.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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