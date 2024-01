Ana Sayfa » Oyun Embracer Deus Ex Oyunu Projesini Sonlandırdı, Eidos’ta İşten Çıkarmalar Yaşanıyor Oyun Embracer Deus Ex Oyunu Projesini Sonlandırdı, Eidos’ta İşten Çıkarmalar Yaşanıyor Emine Emre 11 Görüntüleme

Pek çok hayranı bulunan Deus Ex oyunlarının geliştiricisi olan Eidos 2022 yılında Embracer Group tarafından 300 milyon dolar bedelle satın alınmıştı. Son zamanlarda çalkantılı bir dönem geçiren Embracer yeni Deus Ex oyununu sonlandırdı. Oyunun iptalinin ardından Eidos’ta işten çıkarmalar gerçekleşti. Şirket toplamda 97 kişinin işine son veriyor.

Embracer Deus Ex Oyunu Projesini Sonlandırdı

2007 yılında Eidos Interactive tarafından kurulmuş olan Kanada merkezli video oyun geliştiricisi şirket Eidos Monteral, 2022 yılında Embracer Group tarafından satın alınarak bu çatı altında faaliyet göstermeye başladı. Sevilen Deus Ex oyunlarının geliştiricisi olan şirket, yeni bir Deus Ex oyunu geliştirme aşamasındaydı. Deus Ex serisinin son ana oyunu ise 2016 yılında oyuncuyla buluşmuştu.

İsveçli video oyun holdingi olan Embracer Group son zamanlarda çalkantılı bir süreç içerisinde bulunuyor. Pandemi döneminde pek çok oyun şirketi gibi agresif büyüme gösteren şirket, bir ortağı (Savvy Games Group) ile anlaşmasının beklenmedik bir şekilde sonlanması sonrasında bazı stratejik hamleler yapmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında yeniden yapılanma sürecine giren Embracer bu kapsamda radikal kararlar almak durumunda kaldı.

Embracer yeniden yapılanma sürecinde, video oyun geliştiricisi Volition’ı (Saints Row oyunu geliştiricisi) kapattı. Akabinde geçtiğimiz Eylül ayında tam 900 çalışanının işine son veren Embracer, Chorus oyunu geliştiricisi şirket Fishlabs’ın 50 çalışanı ile yolları ayırdı.

2024 yılı başında ise Emracer Tiny Tina’s Wonderland’in yapımcısı olan Lost Boys Interactive’i kapattı. Şimdi de Deus Ex’in yeni oyununu iptal eden şirketin yapılanma süreci Nisan ayının başına kadar devam edecek. Embracer 15 Şubat’ta 3 aylık bir rapor yayımlayarak yapılanma döneminin nasıl ilerleyeceğine ilişkin açıklamalarda bulunacağına dair bildirimde bulundu.

Eidos Montreal’den Açıklama

Eidos Montreal X üzerinden konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şirket, oyun sektöründe ortaya çıkan zorluklar, küresel çaplı yaşanan ekonomik sıkıntılar ve Embracer’in yeniden yapılanma sürecinin Eidos’u etkilediğini ve neticesinde birtakım işten çıkarmaların meydana geldiğini belirtti. Geliştirme ekibi,yönetim ve destek ekibinden toplam 97 kişinin işine son verileceğini açıklayan şirketin X paylaşımı ise şu şekilde:

Deus Ex serisinin yeni oyunu ile ilgili ilk haber 2022 yılında ortaya çıkmıştı. Oyunun detayları hakkında herhangi bir şimdiye kadar bir sızıntı olmamış ve geliştirilme sürecinin tam anlamıyla 2024 sonunda başlayacağı duyulmuştu. Bu yeni kararla Deus Ex yeni oyunu iptal edildi. Eidos Montreal’in bu oyun yerine farklı orijinal bir seriye odaklanacağı söylenmekte.