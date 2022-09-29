Emmc Disk Nedir? SSD ile Farkı Nedir?

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok farklı depolama alanı hayatımıza girdi. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanı ise Emmc ile SSD oldu. Bugünkü yazımızda sizlere Emmc ve SSD hakkında bilgi vereceğiz.

Bilgisayar hayatımızda önemli bir yere sahip oldu. Özellikle pandemi ile beraber dünyadaki kullanıcı sayısını artıran bilgisayarlar, her eve girmeye başladı. Bilgisayarlar birçok farklı donanım parçasından oluşuyor. Bunlar çoğu kullanıcılar tarafından bilinse de, çoğu kullanıcılar tarafından bilinmiyor. Bilgisayar veri depolaması dediğimiz zaman ilk olarak Emmc ve SSD akıllara geliyor. Peki bu bileşenler ne kadar biliniyor. Gelin bu donanım parçaları hakkında detaylı bir inceleme yapalım.

Aslına bakıldığı zaman Emmc ve SSD birer veri depolama parçasıdır. Ancak bu iki donanım parçası birbirinden tamamen farklıdır. Emmc bilgisayara birleşik bir şekilde olurken, SSD tıpkı bir parça gibi istenildiği zaman takılıp, çıkartılabilir.

Emmc Nedir?

Emmc sabit bir şekilde yer almasına rağmen oldukça hızlı işlemler gerçekleştirir. Genel olarak eMMC ve SSD kartlar aynı olan temel standarda göre üretilmiş ve hemen hemen aynı prensipler ile çalışmaktadır. Akıllı telefonunuz ya da tabletiniz var ise yüksek ihtimal ile içinde eMMC bulunan cihazınız da vardır.

SSD Nedir?

SSD’lerin en önemli özelliği haraketli parçalarının olmamasıdır. Hareketli parçanın olmaması sürtünme olmadığı için de daha az aşınma ve ya yıpranma anlamına gelmektedir. Hareketli parçalar olmadığı zaman verileri okuma ve ya yazma daha da hızlı olacaktır.

Emmc ve SDD Arasındaki Fark Nedir?

SDD istenildiği zaman takılıp, çıkartılabilir ancak Emmc için aynı şey söz konusu değildir. Günümüzde eMMC depolama hafızasını arttırmak amacı ile cihazınızı değiştirmek gereklidir. En büyük eMMC kapasitesi de sadece 128 GB olmaktadır. eMMC, akıllı telefonda, tablette ve son zamanlarda kullanılan notebooklarda bir depolama alanı olmaktadır.

Büyük depolama alanlarına ihtiyaç duyan kullanıcılarının SSD’yi tercih etmesi önerilirken, daha küçük alanlarda çalışma yapan kişilerin Emmc kullanılması daha iyi olacaktır. SSD, bilgisayar piyasasında daha fazla bir maliyete sahipken, Emmc daha uygun fiyatlarda karşımıza çıkar.

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