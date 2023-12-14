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Emmy Ödüllü Ünlü Aktör Andre Braugher Hayatını Kaybetti

En çok Brooklyn Nine - Nine dizisinde canlandırdığı Raymond karakteri ile tanınan Emmy ödüllü ünlü aktör Andre Braugher hayatını kaybetti.

Emine Emre

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Emmy Ödüllü Ünlü Aktör Andre Braugher Hayatını Kaybetti
Emmy Ödüllü Ünlü Aktör Andre Braugher Hayatını Kaybetti

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Kısa zaman önce bir hastalığa yakalanan, Emmy ödüllü ünlü aktör Andre Braugher hayatını kaybetti. Bu haber ünlü oyuncunun sevenlerini ve sinema dünyasını derinden üzdü. Andre Braugher, Brooklyn Nine – Nine, Homicide: Life on the Street dizilerinde canlandırdığı karakterlerle ünlenmiş, içinde yer aldığı sevilen yapımlarla da kariyerini başarılarla donatmıştı. Braugher, Superman/ Batman: Apocalypse animasyon filminin Darkseid’i olarak da bilinmekteydi.

Emmy Ödüllü Ünlü Aktör Andre Braugher Hayatını Kaybetti

Andre Braugher’in menajerinin yaptığı açıklamaya göre ünlü aktör kısa bir zaman önce yakalandığı hastalıktan dolayı hayatını kaybetti. Sevilen oyuncunun hastalığının ne olduğu ise açıklanmadı.

Andre Braugher 1962 yılında Şikago’da doğmuş, oyunculuk eğitimini ise Standfor Üniversitesi’nde almıştır. Amy Brabson ile evli olan Braugher, 3 çocuğa sahipti. Başarılı yapımlarda yer alan oyuncu, Brooklyn Nine – Nine dizisinde Raymond Holt, Homicide: Life on the Street dizisinde ise Frank Pembleton karakterlerine hayat vermiş ve bu rolleri ile tanınmıştı. 2 kez Altın Küre ve 10 kez de Primetime Emmy Ödülüne aday gösterilen Braugher, bahse konu adaylıklarından 2 tane Primetime Emmy Ödülüne layık görülmüştü.

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Oynadığı dizi ve filmlerin yanı sıra Andre Braugher, animasyon dizilerinde seslendirmeler de yapmıştı. Bu kapsamda oyuncu, Superman/ Batman: Apocalypse animasyon filminde Darkseid’i; BoJack Horseman animasyon dizisinde ise Woodchuck Coodchuck-Berkowitz karakterini seslendirmişti. Animasyon dizilerindeki seslendirmelerinin yanı sıra Braugher, NBC’deki olimpiyat oyun girişlerini de seslendirmiş ve yaptığı işlerle izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

Andre Braugher’in Yer Aldığı Filmler

Andre Braugher’in rol aldığı filmler aşağıdaki gibidir:

  • 1989 – Glory
  • 1993 – Striking Distance
  • 1996 – Primal Fear
  • 1996 – Get on the Bus
  • 1998 – Thick as Thieves
  • 1998 – City of Angels
  • 1999 – It’s the Rage
  • 2000 – A Better Way to Die
  • 2000 – Frequency
  • 2000 – Duets
  • 2006 – Poseidon
  • 2007 – Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer
  • 2007 – The Mist
  • 2008 – Passengers
  • 2009 – Live!
  • 2010 – Superman/Batman: Apocalypse
  • 2010 – Salt
  • 2012 – The Baytown Outlaws
  • 2014 – The Gambler

Andre Braugher Yer Aldığı TV Yapımları

Andre Braugher’ın yer aldığı TV yapımları aşağıdaki gibidir:

  • 1993 – 1998 Homicide: Life on the Street
  • 1996 – Law & Order
  • 2000 – 2001 Gideon’s Crossing
  • 2000 – 2001 Jackie Chan Adventures
  • 2001 – The Practice   
  • 2002 – 2004 Hack
  • 2004 – Salem’s Lot
  • 2004 – The Jury
  • 2006 – Thief   
  • 2008- The Andromeda Strain
  • 2009 – 2012 House
  • 2009 – 2011 Men of a Certain Age
  • 2011 – 2015 Law & Order: Special Victims Unit
  • 2012 – 2013 Last Resort
  • 2013 – 2021 Brooklyn Nine-Nine
  • 2015 – Axe Cop
  • 2016 – New Girl
  • 2017- BoJack Horseman

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Emine Emre
Emine Emre
Emine ben. Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü (örgün öğretim/lisans) mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (ön lisans) okudum. İki üniversiteden de 2013 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak çalıştım. Oyun sektörü ve finans sektöründe deneyim sahibiyim.

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