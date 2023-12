Kısa zaman önce bir hastalığa yakalanan, Emmy ödüllü ünlü aktör Andre Braugher hayatını kaybetti. Bu haber ünlü oyuncunun sevenlerini ve sinema dünyasını derinden üzdü. Andre Braugher, Brooklyn Nine – Nine, Homicide: Life on the Street dizilerinde canlandırdığı karakterlerle ünlenmiş, içinde yer aldığı sevilen yapımlarla da kariyerini başarılarla donatmıştı. Braugher, Superman/ Batman: Apocalypse animasyon filminin Darkseid’i olarak da bilinmekteydi.

Emmy Ödüllü Ünlü Aktör Andre Braugher Hayatını Kaybetti

Andre Braugher’in menajerinin yaptığı açıklamaya göre ünlü aktör kısa bir zaman önce yakalandığı hastalıktan dolayı hayatını kaybetti. Sevilen oyuncunun hastalığının ne olduğu ise açıklanmadı.

Andre Braugher 1962 yılında Şikago’da doğmuş, oyunculuk eğitimini ise Standfor Üniversitesi’nde almıştır. Amy Brabson ile evli olan Braugher, 3 çocuğa sahipti. Başarılı yapımlarda yer alan oyuncu, Brooklyn Nine – Nine dizisinde Raymond Holt, Homicide: Life on the Street dizisinde ise Frank Pembleton karakterlerine hayat vermiş ve bu rolleri ile tanınmıştı. 2 kez Altın Küre ve 10 kez de Primetime Emmy Ödülüne aday gösterilen Braugher, bahse konu adaylıklarından 2 tane Primetime Emmy Ödülüne layık görülmüştü.

Oynadığı dizi ve filmlerin yanı sıra Andre Braugher, animasyon dizilerinde seslendirmeler de yapmıştı. Bu kapsamda oyuncu, Superman/ Batman: Apocalypse animasyon filminde Darkseid’i; BoJack Horseman animasyon dizisinde ise Woodchuck Coodchuck-Berkowitz karakterini seslendirmişti. Animasyon dizilerindeki seslendirmelerinin yanı sıra Braugher, NBC’deki olimpiyat oyun girişlerini de seslendirmiş ve yaptığı işlerle izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

Andre Braugher’in Yer Aldığı Filmler

Andre Braugher’in rol aldığı filmler aşağıdaki gibidir:

1989 – Glory

1993 – Striking Distance

1996 – Primal Fear

1996 – Get on the Bus

1998 – Thick as Thieves

1998 – City of Angels

1999 – It’s the Rage

2000 – A Better Way to Die

2000 – Frequency

2000 – Duets

2006 – Poseidon

2007 – Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer

2007 – The Mist

2008 – Passengers

2009 – Live!

2010 – Superman/Batman: Apocalypse

2010 – Salt

2012 – The Baytown Outlaws

2014 – The Gambler

Andre Braugher Yer Aldığı TV Yapımları

Andre Braugher’ın yer aldığı TV yapımları aşağıdaki gibidir: