Emojiler ve Anlamları 2022

Günümüzde internetin gelişmesiyle beraber birçok yeni kavram ve özellik hayatımızda yerini aldı. Özellikle akıllı telefonlarda iletişim seçenekleri bizlere birçok fırsat sunuyor. Hem internet üzerinden gönderdiğimiz mesajlarda hem de SMS olarak gönderdiğimiz mesajlarda birçok özellik bulunuyor. Bunlardan en çok sevileni ve en çok kullanılanı ise Emojiler olarak karşımızı çıkıyor. Bugünkü yazımızda sizlere emojiler ve anlamları hakkında bilgi vereceğiz.

İnsanlar var olduğu ilk andan bu zamana kadar her zaman iletişim kurmuşlardır. İletişim için çapına göre farklı aletleri seçmiş olsalar da, her zaman iletişim kurmaya çalışmışlardır. İnsanlar günümüzde en çok sosyal medya uygulamaları üzerinden birbirlerine mesaj gönderiyor. Bu mesajlarda görsel ve ses dosyalarının yanı sıra emojiler de yer alıyor. Emoojiler, insanların duygularını daha net bir şekilde ortaya koymasına yardımcı oluyor.

Hem Android hem de iOS içerisinde binlerce emoji yer alıyor. Bu emojiler sıklıkla kullanılsa da, her zaman doğru anlamı ifade ettiği yerde kullanılmıyor. Özellikle emojilere bakarken fark ediyoruz ki, çok farklı anlamları olan emojiler bambaşka bir anlam için tercih etmişiz. Bugün sizlere emojiler hakkında elimizden geldiğince bilgi vereceğiz.

Emojiler ve Anlamları

Sırıtan yüz: Basit, açık gözleri ve bazı platformlarda üst dişlerini ve dilini gösteren geniş, açık bir gülümsemeye sahip sarı bir yüz. Genellikle genel zevk ve iyi neşe veya mizah taşır.

İri gözlü sırıtan yüz: Bazı platformlarda üst dişlerini ve dilini gösteren, gülümseyen gözleri ve geniş, açık bir gülümsemesi olan sarı bir yüz. Genellikle genel mutluluk ve iyi huylu eğlence ifade eder.

Bazı platformlarda üst dişlerini ve dilini gösteren, gülümseyen gözleri ve geniş, açık bir gülümsemesi olan sarı bir yüz. Genellikle genel mutluluk ve iyi huylu eğlence ifade eder. Sırıtan Yüz ve Büyük Gözlü Sırıtan Yüze benzer, ancak daha sıcak, daha az heyecanlı gözlerle.

Peynir der gibi gülümseyen gözleri ve ağız dolu bir sırıtış. Genellikle parlak, tatmin edici bir mutluluğu ifade eder. Ton, sıcak, aptal, eğlenmiş veya gururlu dahil olmak üzere değişir.

Geniş, açık bir gülümseme ve buruşmuş, X şeklinde gözleri olan sarı bir yüz. Genellikle heyecan veya içten kahkahalar taşır.

Gülen Gözlerle Sırıtan Yüz ile aynı sırıtış ve gözlere sahiptir. Ancak sol gözünün üzerinde tek, mavi bir ter damlası var. Sinirleri veya rahatsızlığı tasvir etmek için tasarlanmıştır.

Kalkık kaşlar ve gülen gözler: Gülmekten gözümden yaşlar geldi anlamındadır. Bir şeyin komik veya hoş olduğunu göstermek için yaygın olarak kullanılır.

Gülmekten yerlere yattım anlamındadır. Sanki yerde gülerek yuvarlanıyormuş gibi yana yatırılmış.

Hafifçe gülen bu emoji olumlu, mutlu ve arkadaşça duygular taşır. Tonu aynı zamanda tepeden bakan, pasif-agresif veya ironik olabilir, sanki bu gerçekten iyi değilken iyi diyormuş gibi.

Ters çevrilmiş hafifçe gülen surat: Genellikle ironi, alay, şaka veya aptallık veya aptallık duygusu iletmek için kullanılır.

Eriyen surat emojisi: Gözler ve ağız eriyerek aşağı doğru kaymış şekildedir. Çarpık bir gülümsemeyi ifade eder. Alaycılığı ifade eder. Çok sıcak olması nedeniyle de kullanılabilir. Utanç, utanç veya yavaş yavaş batan bir korku duygusu hakkında konuşmak için mecazi olarak da ifade edilebilir.

Öpücük gönderen emoji: Genellikle sevgi ve şefkat duygularını taşır. Bu emoji bazen ıslığı temsil etmek için alınır. Yanlış bir şey yaptıktan sonra gelişigüzel bir şekilde ıslık çalan bir kişi olarak, şaşkınlık, hayranlık, küçümseme veya sahte masumiyet gibi duyguları iletebilir.

Gülen emoji. Klasik bir gülücük: Mütevazı bir gülümsemeye, pembe yanaklara ve yumuşak, kapalı gözlere sahip sarı bir yüz. Sevgi, mutluluk ve şükran gibi çok çeşitli sıcak, olumlu duygular taşır.

Kapalı gözlerle öpücük gönderen emoji: Gülümseyen gözleri, pembe yanakları ve öpücük veren büzülmüş dudakları olan sarı bir yüz. Genellikle romantik aşk ve sevgi duygularını taşır.

Gülen gözlerle öpücük gönderen emoji: Genellikle sevgi ve şefkat duygularını taşır. Öpücük gönderen emoji ıslığı temsil etmek için alınır. Şaşkınlık, hayranlık, küçümseme veya sahte masumiyet gibi duyguları, elleri cebinde, burada bakılacak bir şey yok dercesine yanlışlıkla ıslık çalan bir kişi olarak iletebilir.

Sarılan yüz emojisi: Teşekkür ve destek sunmak, sevgi ve ilgi göstermek veya daha genel olarak sıcak, olumlu duyguları ifade etmek için kullanılabilir. El hareketi nedeniyle, genellikle caz ellerini temsil etmek için kullanılır ve heyecan, coşku veya gelişme veya başarı duygusu gibi duyguları belirtir.

Eliyle ağzını kapatan emoji: Ciddi bir sürpriz, şok, endişe veya özür nedeniyle nefes nefese kaldığını düşündüren emoji. Utangaç kahkahaları veya utanmayı çağrıştırır.

Eli ağızının üstünde olan sarı suratlı emoji: Şaşkınlık ya şok anlamında kullanılmaktadır.

Elleri gözlerini kapatmış ve kaşlarını kaldırmış sarı bir yüz: Bir geniş göz parmakların arasından bakıyor. Korkutucu, tiksindirici veya utanç verici olduğu için bir şeye bakmayı istemek ama yapamamak şeklindeki ikiliği ifade etmek için kullanılabilir.

Sessiz ol emojisi: Sessizlik, gizlilik ve ihtiyatlılık anlamına gelmektedir.

Düşünen yüz emojisi: Düşünen veya derin düşüncelere dalmış bir kişiyi göstermek için tasarlanmıştır. Genellikle bir şeyi veya birini sorgular veya “bunu bilmiyorum” anlamında kullanılır. Ciddi, şüpheci ve alaycı anlamlarına da gelebilir.

Sağ eliyle selam veren sarı bir yüz: Saygı göstergesi olarak kullanılır.

Ağızı fermuarlı emoji: Bir sırrı saklamak anlamına veya bir konu konusunda konuşmaması gerektiğini ifade eder.

Kaşı yukarı kalkık emoji: Düz, nötr ağızlı ve çatık kaşlı sarı bir yüz. Şüphe, şüphecilik, endişe, düşünme, inanmama ve onaylamama dahil olmak üzere çok çeşitli duygular taşır.

Tarafsız bir duyguyu betimlemeyi amaçlar. Ancak endişeyi ya da aşırıya kaçan bir mizah anlayışı iletmek için de kullanılır.

Ağızı olmayan emoji: Anlam büyük ölçüde değişir, ancak genellikle suskunluğu, alçakgönüllülüğü ve sessizliği ifade eder. Ayrıca hayal kırıklığı ve üzüntü gibi olumsuz duygu mesajları da içerebilir.

Ukalaca gülen emoji: Kurnaz, kendini beğenmiş veya yaramaz yüz ifadesidir. Flört anlamı da taşımaktadır.

Memnun olmayan yüz ifadesi: Hoşnutsuzluk, huysuzluk ve şüphecilik gibi çeşitli olumsuz duyguları yan gözle bakıyormuş gibi ileten anlamına gelmektedir.

Gözlerini deviren yüz: Göz devirme hareketinde olduğu gibi, genellikle küçümseme, onaylamama, hayal kırıklığı veya can sıkıntısı ifade eder. Şakacı, küstah, kırgın, alaycı, her neyse der gibi anlamlara da gelir.

iPhone Emojileri Nasıl Kullanılır?