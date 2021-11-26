iPhone Emojileri Nasıl Kullanılır?

Her kullanıcı hem WhatsApp hem de Instagram’da mesajlaşırken emojileri kullanıyor. Kullanılan emojiler, sohbetin akışına ve yorum katılmasına vesile oluyor. Durum böyle olunca günümüzde birçok kullanıcı emoji kullanımına önem veriyor. iOS ve Android işletim sistemine sahip telefonların farklı emoji seçenekleri var. Özellikle iPhone emojileri, tüm akıllı cihaz sahipleri tarafından çok seviliyor.

Peki, Android işletim sistemine sahip cihazlarda iPhone emojileri kullanmak mümkün mü? Elbette mümkün. Bir Android telefona sahip olsanız bile birkaç ufak işlemle iPhone emojilerini kullanabilirsiniz. Genel olarak bakıldığında tüm emojiler, her telefonda mevcuttur. Android ve iOS’ta emojiler temel olarak aynı olsa bile aralarında ufak tefek farklılıklar mevcut. Eğer iPhone’daki emojiler hoşuna gidiyorsa, bu emojileri Android işletim sistemine sahip telefonlarda kullanabilirsiniz.

iPhone Emojileri Android Telefonda Nasıl Kullanılır?

Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz zaman hem telefonunuzun orijinal emojilerini hem de iPhone emojilerini kullanabilirsiniz. Bu işlemi yapmak için Emoji Keyboard uygulamasını indirmeniz gerekiyor.

Uygulamayı başlatın.

Ardından “ Klavyeyi Aç ” yazan yeşil düğmeye dokunun. Bundan sonra telefonunuzun sanal klavye ayarlarına erişebileceksiniz.

” yazan yeşil düğmeye dokunun. Bundan sonra telefonunuzun sanal klavye ayarlarına erişebileceksiniz. “ Emoji Keyobard ”u “Açık” konuma getirin. Üçüncü taraf klavye uygulamalarını yükleme risklerinden bahseden bir uyarı monitörü göreceksiniz. Tüm uygulamalar için varsayılan bir uyarıdır.

”u “Açık” konuma getirin. Üçüncü taraf klavye uygulamalarını yükleme risklerinden bahseden bir uyarı monitörü göreceksiniz. Tüm uygulamalar için varsayılan bir uyarıdır. Devam etmek için yalnızca “ Tamam ” a dokunun.

” a dokunun. Şimdi Emoji Keyboard’un Klavye yapılandırma ekranına geri döneceksiniz. “ Klavyeyi Etkinleştir ” e dokunun.

Klavye yapılandırma ekranına geri döneceksiniz. “ ” e dokunun. Klavye listesinin bulunduğu bir açılır pencere göreceksiniz. Listeden “ Emoji Keyboard ” u seçmeniz yeterlidir.

” u seçmeniz yeterlidir. Şimdi dil listesinden arzu ettiğiniz dili seçin. Ardından, “ Kurulumu Bitir ” yazan yeşil düğmeye basın.

” yazan yeşil düğmeye basın. Şimdi mesaj yazmak istediğiniz uygulamanızı açın ve klavyedeki gülen yüz simgesine dokunarak Android telefonda iPhone emojilerini kullanmaya başlayın.

Yazı Fontunu Değiştirin

Bunun için öncelikle cihazınızdan “ Ayarlar ” a giderek telefonunuzdaki “ Güvenlik ” seçeneğine erişin.

” a giderek telefonunuzdaki “ ” seçeneğine erişin. Şimdi “Bilinmeyen kaynaklar” seçeneğine gidin ve yanındaki düğmeyi “ Açık ” yapın.

” yapın. Emoji Font 3 apk dosyasını indirmelisiniz. Unutmayın, APK indirmek Google’ın koşullarına göre yasal değildir.

dosyasını indirmelisiniz. Unutmayın, indirmek Google’ın koşullarına göre yasal değildir. İndirilen dosyayı cep telefonunuzun bildirim çubuğunda görebilirsiniz. Dosyayı çalıştırmak ve yüklemek için üzerine dokunun. Yüklemeyi tamamlamak için ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

Şimdi numaralı telefondan “ Ayarlar ” a erişin. “ Ekran ” a gidin ve üzerine dokunun. Listeden “ Yazı Tipi Stili ” ni seçin.

” a erişin. “ ” a gidin ve üzerine dokunun. Listeden “ ” ni seçin. Telefonunuzdaki yazı tiplerinin listesini göreceksiniz. Şimdi listeden “ Emoji Font 3 ” ü bulun ardından üzerine tıklayın. Ayarları kaydedin.

” ü bulun ardından üzerine tıklayın. Ayarları kaydedin. Google Play Store ’dan Gboard adlı Google Klavye uygulamasını yükleyeceğiz. Klavye, basit ve basit bir emoji değiştirici ile beraber gelir. Sadece uygulamayı indirin ve telefonunuza yükleyin.

’dan adlı Google Klavye uygulamasını yükleyeceğiz. Klavye, basit ve basit bir emoji değiştirici ile beraber gelir. Sadece uygulamayı indirin ve telefonunuza yükleyin. Uygulama, telefonunuzda varsayılan klavye olarak işlem yapma izni isteyecektir. “Giriş yöntemini seç” e tıklayın ve ardından “Gboard” u seçin.

Tüm bunları yaptığınız takdirde, Android telefonunuzda iPhone emojilerini kullanabilirsiniz.

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