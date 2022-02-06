En Az Ram Yiyen Tarayıcı Hangisidir?

Günümüzde birçok insan bilgisayar kullanırken tarayıcılara başvuruyor. Peki hangi tarayıcı ne kadar RAM harcıyor biliyor muyuz. Özellikle RAM kullanımı birçok sıkıntı yaşatabilir. Bu sorunlar hemen belli olmasa da zamanla bilgisayarınızda belli sorunlar ile karşılaşabilirsiniz. Bu durumla karşılaşmamak için en az RAM harcayan tarayıcı seçimini yapmalısınız.

Popüler internet tarayıcılarının çok fazla RAM kullandığı bilinmektedir. Bununla beraber, çoğu kullanıcının hangi tarayıcının en az belleği kullandığını bilmekle ilgilenmesinin nedeni de bu düşüncedir.

Günümüzde birçok insan Google Chrome, Opera ve Internet Explorer gibi tarayıcıları sıklıkla tercih etmekte. Tabii ki bu tarayıcıların hepsinin ayrı özellikleri mevcut. Biz bugünkü yazımızda sizlere RAM kullanımlarını anlatacağız.

Microsoft Edge

Edge, bu listede en başta yer alıyor. Microsoft’un Windows ile bütünleşik bir tarayıcı yaratarak çok hızlı bir deneyim sunmayı başarıyor.

1 boş sekmede maks. RAM kullanımı: 143 Mb

6 boş sekmede maks. RAM kullanımı: 170 Mb

6 dolu sekmede maks. RAM kullanımı: 665 Mb

Opera

Opera bu listede Edge’i takip ediyor. Opera, bellek kullanımı açısından Brave ve Vivaldi’den daha iyi bir iş çıkardı. Opera’nın bellek kullanımı açısından kendisinden sonra ortaya çıkan bu iki tarayıcıdan daha iyi olduğunu görmek şok edici.

1 boş sekmede maks. RAM kullanımı: 193 Mb

6 boş sekmede maks. RAM kullanımı: 238 Mb

6 dolu sekmede maks. RAM kullanımı: 748 Mb

Mozilla Firefox

Firefox geçen yıla göre RAM kullanımı konusunda daha iyi bir noktada. Geçen yılki videomuzda son sırada yer almıştı. Bu sene daha iyi bir konumda kendini gösteriyor.

1 boş sekmede maks. RAM kullanımı: 205 Mb

6 boş sekmede maks. RAM kullanımı: 210 Mb

6 dolu sekmede maks. RAM kullanımı: 687 Mb

Maxthon

Maxthon hafif bir tarayıcı olarak biliniyor ve son zamanlarda pek popüler olmasa da iyi bir iş yapmayı başarıyor.

1 boş sekmede maks. RAM kullanımı: 228 Mb

6 boş sekmede maks. RAM kullanımı: 275 Mb

6 dolu sekmede maks. RAM kullanımı: 787 Mb

Brave

Brave son dönemde popülerleşti. Çok sekmeyi ele alış şekli Vivaldi gibi, ancak az sekmeyi en iyi ele alan tarayıcılardan biridir.

1 boş sekmede maks. RAM kullanımı: 162 Mb

6 boş sekmede maks. RAM kullanımı: 196 Mb

6 dolu sekmede maks. RAM kullanımı: 832 Mb

Google Chrome

Chrome bu listede RAM kullanımı açısından yüksek bir kullanıma sahip bir tarayıcı olma unvanı ile bu yılki testte sınıfta kaldı.

1 boş sekmede maks. RAM kullanımı: 316 Mb

6 boş sekmede maks. RAM kullanımı: 328 Mb

6 dolu sekmede maks. RAM kullanımı: 899 Mb

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