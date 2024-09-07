Ana Sayfa » Oyun En Beğenilen Kart Oyunlarından Balatro Mobile Geliyor! Oyun En Beğenilen Kart Oyunlarından Balatro Mobile Geliyor! Emine Emre 1 Görüntüleme

Kart oyunu sevenler Balatro’yu mutlaka duymuştur zira 2024 yılının en çok satanlarından oldu. 20 Şubat 2024 tarihinde piyasaya sürülen yapım 2 milyonu aşkın kopya sattı. Hem konsol oyuncularının hem de PC oyuncularının büyük ilgisini kazanan yapım artık mobil oyuncuları da sevindirecek. En beğenilen kart oyunlarından Balatro mobile geliyor. İşte detaylar…

En Beğenilen Kart Oyunlarından Balatro Mobile Geliyor!

Balatro poker temalı bir kart oyunu olarak oyun dünyasında oldukça sevildi. Geçtiğimiz Şubat ayında oyuncuya sunulan yapım 2 milyonu aşkın satış rakamına ulaştı. PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC platformlarında oynanabilen yapım şimdi de mobile geliyor. Mobil oyuncuları oldukça heyecanlı.

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Hem roguelike hem de poker temalı bir yapım olan Balatro, özellikle kart oyunu severler için son derece keyifli bir yapım. Oyunu oynamak için usta bir poker oyuncusu olmak gerekmiyor zira oyunda bazı legal olmayan kart opsiyonları ve sinsi hamleler mevcut. Diğer platformlarda başarıyı yakalayan yapımın mobilde de en çok oynananlar ve en çok beğenilen oyunlar arasına girmesi bekleniyor. Peki Balatro mobil sürümü ne zaman çıkacak, bakalım…

Balatro Mobile Ne Zaman Geliyor, Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Balatro mobil versiyonu 26 Eylül 2024’te piyasaya sürülecek. Oyunun hem Android hem de iOS sürümü gelecek. Bu ay bitmeden mobil oyunlar arasına katılacak olan yapım 26 Eylül’de Google Play ve AppStore’da çıkacak. Balatra’nın iOS versiyonu Apple Arcade aboneliği ile oynanabilecek. Bunların yanı sıra Balatro Mobile’in 10 dolarlık bir etiket fiyatına sahip olacağı söylenmekte.

Balatro Hakkında

Localthunk tarafından geliştirilen ve Playstack tarafından yayınlanan Balatro kart oyunları arasında muhteşem bir başarı yakaladı. Poker temalı roguelike deste oluşturma video oyunu olan Balatro tek oyunculu moda sahip ve oyun PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC platformlarında yayınlanmış durumda. 26 Eylül’de de mobil sürümü gelmiş olacak. Balatro’nun beğeni oranı ise yüzde 96 seviyesinde. Büyük bir başarı yakalayan Balatro’nun geliştiricisi ve yayıncısı oyunun daha çok oyun severe ulaşmasını hedefliyor ve bunun için de mobil sürümünü çıkarmakta.