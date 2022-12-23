En Büyük Ekrana Sahip Elektrikli Araç Geliyor!

İtalya’da yerleşik genç bir elektrikli araç üreticisi olan Aehra, son zamanlarda henüz bir adı olmayan spor hizmet aracının (SUV) tanıtımıyla büyük ilgi gördü. Bu ilginin sebeplerinden birisi de; en büyük ekrana sahip elektrikli araç olması. Ancak, bu sadece aracın dışının prömiyeriydi, yani artık tuhaf kapıları olan bu beş koltuklu crossover otomobilin içine bir göz atma zamanı geldi.

Muhtemelen içinin daha da çılgın olduğunu tahmin etmişsinizdir ve bu doğru. Kombine kelebek/martı kanadı kapıları açıkken ön konsolun tüm genişliği boyunca kesintisiz çalışan tek ekranı gözden kaçırmak çok zor. Bununla birlikte, ön camın önündeki alanın endişe verici derecede büyük bir bölümünü kaplamasına rağmen, bu konuda endişelenmemelisiniz.

Bu büyük ekran iki göreve hizmet ediyor ve sonuç olarak iki farklı ayara sahip. Çoğu, sürüş sırasında ön panelde gizlenir ve yalnızca en üstteki bölüm görünür. Bu üst kısım, dijital enstrümanları ve navigasyon bilgilerini görüntüler.

Araç park edildiğinde, esas olarak büyük bir mobil ofis monitörü veya tekerlekli bir ev sinema sistemi oluşturmak için ekran genişletilebilir. Alternatif olarak, bir mobil konferans odası. Bu ekranın gösterge tablosundaki tek ekran olmadığına dikkat etmek önemlidir.

Ana ekranın altında daha küçük bir dokunmatik ekran bulunur ve eğlence özelliklerini kontrol eder. Bu, direksiyon boyunduruğunun kenarındaki gösterge grubuna ek olarak sunulur. Aehra, bunun hem yarış arabalarına hem de havacılığa bir saygı duruşu olduğunu iddia ediyor, ancak direksiyon yerine boyunduruğu olan bir Tesla’ya benziyor. Her durumda tasarım, hız ve menzil gibi temel araç bilgilerini görüntüleyen ek bir küçük ekranın üst boyunduruk kenarına monte edilmesine izin veriyor.

SUV’un geniş dingil mesafesi ve nispeten kısa çıkıntıları nedeniyle, hem sürücü hem de yolcular için bolca diz mesafesi var. Elektrikli araç platformu sayesinde zemin tamamen düzdür, bu nedenle arka koltuktaki yolcular, uzun yolculuklar için çok uygun olan, gevşeme ve yayılma esnekliğine sahiptir. SUV, müşterinin tercihine bağlı olarak Aehra’da dört veya beş koltuklu olarak sunulacak.

Ne kadar tavan boşluğu olduğu, ekranın ne kadar büyük olduğu veya ne kadar kargo alanı olduğu gibi şeyler hakkında hiçbir bilgi yok. Bir Aehra sözcüsü, farklı bileşenler için tedarikçiler ve yükleniciler doğrulanır doğrulanmaz bir prototip oluşturulmasının başlayacağını doğruladı.

Bunun 2023’ün ikinci çeyreğinin başlarına doğru gerçekleşmesi bekleniyor. Bu arada yeni kurulan şirket, “önemli ölçüde özel finansman” çektiğini bildirdi.

Şubat 2023’te her şey Aehra’nın planladığı gibi giderse şirket, sedan olacak ikinci aracının tasarımını sunacak. Müşterilere teslimatların ise 2025 yılında gerçekleşmesi bekleniyor.