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En Büyük PUBG Turnuvası PUBG Global Championship 2023 Başladı

PUBG: BATTLEGROUNDS’un uluslararası çapta en büyük espor organizasyonu başladı. PUBG Global Championship 2023 de 2 Türk Takımı da boy gösteriyor; FUT Esports ve HOWL Esports.

Emine Emre

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En Büyük PUBG Turnuvası PUBG Global Championship 2023 Başladı
En Büyük PUBG Turnuvası PUBG Global Championship 2023 Başladı

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Global çapta milyonlarca oyuncusu bulunan PUBG, espor turnuvaları ile de dikkat çekiyor. Espor turnuvaları arasında en yüksek ödül havuzuna sahip turnuvalardan biri konumunda bulunan PGC, bu yıl da toplam 2 milyon dolar ödül havuzuna sahip. 32 takımın katılma başarısı gösterdiği ve turnuvada alacakları sıralamaya göre pay alabilecekleri PUBG Global Championship 2023 geçtiğimiz Cumartesi (18 Kasım) itibariyle start aldı. Cepkolik okurları ile birlikte detaylara göz atalım…

En Büyük PUBG Turnuvası PUBG Global Championship 2023 Başladı

PGC 2023’e Avrupa’dan Asya’ya, Amerika’dan Uzak Doğu’ya ve Pasifik’e kadar onlarca farklı ülkeden toplam 32 takım katılıyor. Ülkemizden şampiyonaya iştirak etme başarısı gösteren iki takım ise FUT Esports ve HOWL Esports oldu. Takımların 16’şardan 2 grup halinde mücadele etmeye başladıkları turnuva 18 Kasım Cumartesi günü başladı ve 3 Aralık itibariyle de sona erecek.

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Gruplarında ilk 8’e giren takımlar turnuvada 2nci tura yükselerek kazananlar etabında yine toplamda 16 takımlı bir grupta mücadele edecekler. Gruplarında son 8 de kalan takımlar ise 2nci turda kaybedenler etabında karşı karşıya gelecekler. Bu etapların sonda ise büyük final (grand final) etabına geçilecek.

Turnuvadaki en başarılı 16 takımın katılacağı büyük final etabı yine 16 takımlı bir grup olarak düzenlenecek. Buradaki mücadele sonunda turnuvanın şampiyonu ve dereceye girenleri tayin edilecek. Grup aşamalarının tarihleri ve turnuva takvimi şu şekilde:

  • Grup Aşaması: 18-21 Kasım
  • Kazananlar Grubu: 25-26 Kasım
  • Kaybedenler Grubu: 23-24 Kasım
  • Son Şans Aşaması: 27-28 Kasım
  • Büyük Finaller: 1-3 Aralık

Dünyanın En İyi PUBG Takımları Arasında 2 Türk Takımı da Var

PUBG Global Championship 2023’e katılma başarısı gösteren toplam 32 takım arasında 2 de Türk ekibi bulunuyor. Kadrosunda birbirinden yetenekli esporcular barındıran FUT Esports ile HOWL Esports turnuvada B Grubunda mücadele ediyor. FUT Esports ilk maçlar sonunda ilk 8 içerisinde yer almakta. HOWL Esports ise hali hazırda grubun alt sıralarında yer alsa da, temsilcimizin şansı ilerleyen etaplar için devam ediyor.

PGC 2023 Şampiyonu 600 Bin Dolar Kazanacak!

PGC 2023’ün ödül havuzu, organizasyon komitesince toplam 2 milyon dolar olarak belirlendi. 32 takımın tamamının pay alacağı ödül havuzunda en yüksek pay ise 600 bin dolar ile şampiyon olacak takıma ayrılmış durumda. Bunun yanı sıra maçların izlenmesinden elde edilen gelirden de takımlara yüzde 25 seviyesinde pay verileceği kaydedildi.

PUBG Global Championship 2023 maçları PUBG: Battlegrounds TR Twitch kanalından Türkçe olarak izlenebiliyor. Turnuvayı sunacak ekibe de göz atarak içeriğimize son verelim:

  • Mustafa “Fanius” Gültekin
  • Timur “Timurlengx” Günay
  • Arda “Tropik” Bayram
  • Özgür “root” Alagül
  • Utku “Utimikk” Taşyürek
  • Buğrahan “Wreckage” Şevke
  • Oğuzhan “Canalem” Can

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Emine Emre
Emine Emre
Emine ben. Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü (örgün öğretim/lisans) mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (ön lisans) okudum. İki üniversiteden de 2013 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak çalıştım. Oyun sektörü ve finans sektöründe deneyim sahibiyim.

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